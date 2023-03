Redécoupage électoral : plaidoyer de la dernière chance

Pour Kristina Michaud, Bernard Généraux, Diane Lebouthillier et Maxime Blanchette-Joncas, il s’agissait de leur dernière occasion de prendre la parole pour défendre leurs points de vue.

Dans son dernier rapport, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales recommande toujours la suppression de la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia. Le territoire serait alors partagé entre les deux circonscriptions voisines.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre examine les règles et pratiques de la Chambre et de ses comités, les questions électorales, les questions de privilège, les conflits d’intérêts des députés, l’administration interne de la Chambre, ainsi que les services et installations destinés aux députés, et il présente des rapports à ce sujet. Source : Parlement du Canada

La nouvelle proposition de redécoupage de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales. Photo : Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales

La députée de la circonscription menacée de disparition, Kristina Michaud, a à nouveau fait part de son opposition à la proposition de la Commission, tout en redemandant le statu quo de la carte électorale.

Pour la députée, cette comparution devant le Comité permanent était une occasion de défendre son coin de pays .

La députée d’Avignon–La Mitis–Matane–La Matapédia, Kristina Michaud s’oppose fermement à la proposition de la Commission de « mettre la hache » dans sa circonscription . Photo : Gracieuseté: Kristina Michaud

Mettre la hache dans la carte de l’Est amène inévitablement un déséquilibre qui pourrait se traduire par une diminution des services à la population, alors que la grandeur du territoire de la circonscription possède déjà son lot de défis , a affirmé Kristina Michaud.

Elle a également rappelé la vive contestation de plusieurs élus régionaux à la possible abolition d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia. Kristina Michaud a aussi mentionné l’appui des 125 députés de l’Assemblée nationale du Québec, qui s’y opposent également.

L’élimination de la circonscription que je représente semble préoccuper aussi beaucoup de mes collègues, ici, à la Chambre des communes […] j’ai obtenu [l’appui] des députés de chaque parti représenté en chambre , a-t-elle ajouté.

« Cette unanimité contre la proposition de supprimer la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia montre que cet enjeu va au-delà des couleurs politiques. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je ne pense pas me tromper en vous disant qu’il y a un dénominateur commun qui réunit mes collègues et moi-même à votre comité et c’est l’avenir pur et simple de la démocratie fédérale dans l’Est-du-Québec , a affirmé la députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, à la présidente du PROC au début de son tour de parole.

La députée gaspésienne avait fermement annoncé son intention de venir défendre son point devant le comité parlementaire.

À ses yeux, certains facteurs, notamment la superficie territoriale et le temps de voyagement pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, rendent la proposition de la Commission inacceptable et incohérente pour les gens de sa circonscription.

Les Madelinot et les Madeliniennes un ou une élue disponible et accessible pour représenter leurs besoins et leurs intérêts auprès du gouvernement fédéral et l’ajout de deux MRC [Avignon et La Matanie] au territoire de la circonscription compromet sérieusement cet objectif , a déploré Diane Lebouthillier.

Mme Lebouthillier suggère donc d’inclure la MRC de la Matanie dans la circonscription qui porterait désormais le nom de Rimouski-Matapédia, puisque cette MRC figure dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.

Bien que le statu quo quant au nombre de sièges serait préférable, il serait plus naturel de rattacher La Matanie à la circonscription voisine plutôt qu’à la circonscription Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj […] cela permettrait d’assurer une juste représentation des intérêts des habitants de la MRC , a précisé Diane Lebouthillier devant le comité.

Mais cette suggestion de Diane Lebouthillier a quelque peu déçu Kristina Michaud. Selon elle, la députée libérale a jeté la serviette avant que les dés soient jetés .

Elle a proposé un plan B ce matin devant le comité. Elle a mis de côté la solidarité régionale et c’était assez déplorable et décevant de la voir faire ça. Elle ne semble plus demander le statu quo et pour elle, trois circonscriptions au lieu de quatre, ça ne semble plus lui déranger , affirme Mme Michaud.

La question de la dénomination

En plus de s’allier au discours de ses collègues, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‑du‑Loup, Bernard Généreux, a pour sa part réitéré l’importance d’inclure le nom de Rivière-du-Loup dans la possible nouvelle nomenclature de sa circonscription.

Bernard Généreux, député fédéral de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup (Photo d'archives) Photo : Christian Diotte

Dans la proposition de la Commission, la MRC de Témiscouata serait ajoutée à la circonscription, qui deviendrait ainsi Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq.

Le député conservateur propose plutôt le nom de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata .

Là où le bât blesse, c’est l’absence de l’appellation Rivière-du-Loup dans le nom de la future circonscription. Il est tout à fait inapproprié de minimiser l’absence du nom de la MRC et de la Ville la plus populeuse de la circonscription , a insisté Bernard Généreux.

Le Comité parlementaire doit maintenant se pencher sur la question et étudier les oppositions qui ont été soulevées. Un rapport sera par la suite remis à la Commission, qui examinera les différentes critiques des députés avant de prendre une décision finale.

Si tout se déroule selon l’échéancier du redécoupage électoral, le nouveau décret, qui présente les circonscriptions établies, sera rendu en septembre.