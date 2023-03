La planchiste Arianne Gallant vivra son baptême de la Coupe du monde

À 17 ans, Arianne Gallant s’apprête à vivre une expérience hors de l’ordinaire: une première participation à la coupe du monde aux côtés des planchistes qu’elle admire depuis qu’elle est petite.

J'ai hâte de courir contre les filles de la coupe du monde, je suis une fan de ces filles-là, dit-elle. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de leur parler.

Depuis l’an dernier, la jeune planchiste de 17 ans, qui s’entraîne au club MOX du Mont-Orignal à Lac-Etchemin, cumule les bons résultats sur le circuit nord-américain.

À ma première année dans le circuit NorAm, tout le monde me disait de ne pas me faire d'attente, mais je suis monté deux fois sur le podium et j'ai été sélectionnée pour représenter le Canada aux championnats du monde junior.

Ariane Gallant goûtera à la coupe du monde cette fin de semaine au Mont-Ste-Anne. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Parcours intimidant

Ariane Gallant ne s'en cache pas: même si elle est impatiente d'attaquer le parcours du MSA, ce dernier l’intimide.

Les obstacles et les sauts sont plus imposants. Les risques de chutes et de blessures sérieuses, déjà bien présents dans ce sport où quatre planchistes s’élancent en même temps pour franchir le fil d’arrivée en premier, augmentent.

« Les parcours de la Coupe du monde, c'est vraiment différent qu’en NorAm, c’est beaucoup plus gros. Ça me fait un peu peur, mais je suis prête et confiante. » — Une citation de Arianne Gallant, planchiste, équipe du Québec, snowboard cross

Nicolas Desmarais, entraîneur d’Arianne avec l’équipe du Québec, confirme que le niveau de difficulté des parcours de coupe du monde peut impressionner les planchistes de la relève.

En même temps, il souligne que les jeunes planchistes gagnent en confiance et en maturité après avoir posé leur planche dans les traces des meilleurs au monde.

C'est vraiment bon pour le mental de savoir qu'on peut rouler des grosses tracks, de faire des courses à côté des meilleures au monde et de se rendre compte que, oui, elles sont bonnes, mais moi aussi j'ai ma place là.

« Ça donne un petit coup de pied dans le derrière pour dire: "OK, cet été, je m'entraîne fort et j'aimerais être là dans un an ou deux". » — Une citation de Nicolas Desmarais, entraîneur, équipe du Québec, Snowboard cross

Une décision difficile à prendre

Malgré ses succès, Arianne Gallant n’est pas certaine d'être encore en piste dans un an ou deux.

D’une part, la conciliation entre le sport et les études lui demande beaucoup d’efforts et d’organisation.

C’est toutefois la difficulté à trouver des commanditaires pour alléger son fardeau financier qui lui pose le plus gros problème, alors qu’une saison d’entraînement et de courses coûte plus de 30 000 $.

Je suis arrivée à un haut niveau, mais personne ne me connaît. C'est difficile de trouver des commanditaires. Je suis en réflexion en ce moment, mais c’est certain que j’aimerais continuer le plus longtemps possible.

Pour l'instant, elle rêve d'une qualification pour les vagues éliminatoires des deux manches de la coupe du monde, samedi et dimanche. Au delà du résultat, elle compte s'amuser et vivre l’expérience à fond.