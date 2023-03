Objets inflammables au recyclage : 17 incendies en 38 jours au centre de tri de Chicoutimi

Parmi les déchets problématiques qui se retrouvent au centre de recyclage, les batteries au lithium sont pointées du doigt par les responsables de l’endroit qui soulignent que la situation est du jamais-vu.

« On a trois seaux : un seau de briquets, un seau de vapoteuses et un seau de batteries diverses. Ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que ces éléments ont été récoltés en l'espace d'environ une semaine. » — Une citation de Jimmy Bouchard, président de la commission de développement durable de Saguenay

Les employés de Saguenay récupèrent même des briquets à barbecue. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le président de la Commission de développement durable de Saguenay, Jimmy Bouchard, constate qu’il y a une augmentation des matières dangereuses qui se retrouvent au centre de tri.

Oui, les gens mettent leurs batteries, leurs appareils à batteries directement dans le bac de récupération et évidemment, en plus de ne pas être récupérables, c'est très dangereux et dommageable pour notre centre de tri [...] On nous dit qu'en 13 ans d'opération, c’est du jamais-vu en terme de fréquence , s’inquiète-t-il.

C’est lorsque les batteries de type lithium-polymère, comme on retrouve dans les cellulaires, arrivent au compacteur du centre de tri que les choses se gâtent. Lorsque l’emballage thermique de la pile s’endommage, la température interne peut drastiquement augmenter et causer des incendies.

La Ville rappelle qu'il existe plusieurs points de dépôt à travers le territoire, comme les écocentres dans les trois arrondissements, pour jeter de manière responsable ce type d'équipements.

Il faut que la population se prenne en main et prenne conscience qu'on ne doit pas mettre des appareils à batteries au recyclage [...] Je le rappelle, ça a des conséquences importantes en termes de sécurité pour la main-d'œuvre, les services incendie se déplacent sur place, ça affecte la productivité et il y a des coûts pour la Ville ce genre de laxisme là , avise M. Bouchard.

Jimmy Bouchard est le président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Toutefois, malgré le nombre grandissant d’incendies, personne n'a été blessé jusqu'ici, mais les employés sont sur le qui-vive de peur de tomber sur un objet indésirable.

Lorsqu'ils vont voir sur le centre de tri, sur le convoyeur, des éléments comme ça, ils vont les retirer, mais la problématique, c'est lorsqu'il en passe et qu'on ne les voit pas , dit-il.

La Ville ignore pour l'instant combien ces incidents vont coûter aux contribuables.

D'après un reportage de Roby St-Gelais