Éliot Grondin veut finir en beauté au Mont-Sainte-Anne

À 21 ans, Éliot Grondin a déjà un palmarès qui ferait l’envie de bien des athlètes en fin de carrière. Le double médaillé des Jeux olympiques de Pékin vivra toutefois une première samedi et dimanche au Mont-Sainte-Anne : une compétition internationale à la maison.

On passe nos hivers dans des chambres d’hôtel loin de nos familles. Ça fait du bien de pouvoir dire que tu dors chez vous et ensuite tu vas courser près de la maison. C’est excitant , lance le planchiste de Sainte-Marie à quelques jours des finales de la Coupe du Monde.

Si le circuit mondial de snowboard cross est de retour en sol québécois pour la première fois depuis l’époque de Dominique Maltais, c’est en grande partie en raison des succès du Beauceron ces dernières années.

Pas étonnant, donc, que le nom d’Éliot Grondin soit sur toutes les lèvres cette semaine au Mont-Sainte-Anne.

Un parcours idéal pour Grondin

Le parcours ici est très technique, ce qui est très bien pour notre équipe. Surtout pour les Québécois qu’on a dans l’équipe , lance avec un sourire en coin le directeur du développement sportif de Canada Snowboard, Roberto Montanez.

Le départ est parfait pour Éliot. Il est vraiment à l’aise avec les départs techniques , ajoute l'entraîneuse de l’équipe canadienne de snowboard cross Maëlle Ricker.

Éliot Grondin aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Lars Baron

Le principal intéressé était effectivement tout sourire après ses premières descentes, mercredi. Mais Grondin avait une autre façon de présenter la chose : C’est un parcours où le meilleur planchiste va gagner et non celui qui est le plus stratégique.

Une saison d'apprentissages

Car bien qu’il soit l’un des planchistes les plus rapides de la planète, les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous cette saison pour la fierté de Sainte-Marie. Parfois malchanceux, parfois victime de dépassements stratégiques de ses adversaires, Éliot Grondin n’est pas monté sur le podium de la Coupe du Monde depuis début décembre.

Les résultats sur papier ne sont pas aussi bons que l’an dernier, mais son niveau technique et tous les ajustements qui ont été faits sur son équipement, ça va dans la bonne direction. Comme athlète et comme homme, je pense que cette saison va l’aider à grandir , estime Maëlle Ricker, elle-même ex-championne olympique.

Ça n’a pas été un hiver super facile, mais ça va de mieux en mieux depuis quelques courses. Je suis juste content d’avoir la chance de pouvoir terminer en force chez nous , conclut Grondin.

McManiman vise une grande finale

Malgré une pause forcée de deux mois, cet hiver, en raison d’une commotion cérébrale, Audrey McManiman peut parler de sa saison comme un succès. Je suis revenu en force avec juste des performances dans le top-10. Je suis vraiment contente de ma saison , lance la résidente de Québec.

La planchiste Audrey McManiman Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Membre de l’équipe canadienne de style libre au début de l’âge adulte, McManiman avait participé à l’épreuve de descente acrobatique des championnats du monde, en 2016. Début mars, c’est plutôt comme membre de l’équipe canadienne de snowboard cross qu’elle a pris le départ de ses deuxièmes Mondiaux. Sa 7e place individuelle et sa 5e place en équipe avec Éliot Grondin ont confirmé qu’elle appartient maintenant à l’élite mondiale de sa discipline.