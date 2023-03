Les Foreurs confient leur relance à Maxime Desruisseaux

À sa deuxième saison comme entraîneur-chef de l’équipe de hockey junior majeur, Desruisseaux avait été nommé directeur-gérant par intérim, le 9 février dernier, à la suite du congédiement de Pascal Daoust, qui était en poste depuis l’été 2016.

Les propriétaires des Foreurs ont donc acheté le plan soumis par Maxime Desruisseaux pour relancer la formation, qui patauge dans les bas-fonds de la LHJMQ et qui est engagée dans un douloureux processus de reconstruction après avoir atteint la série finale de la Coupe du Président en 2021.

Malgré le peu de temps écoulé depuis sa nomination par intérim, il y a six semaines, nous avons été impressionnés par la quantité et la qualité du travail effectué par Maxime, par son niveau d’engagement envers l’organisation et par sa vision afin de permettre aux Foreurs de retourner au sommet de la LHJMQ , mentionne le président des Foreurs, Dany Marchand, par voie de communiqué.

Desruisseaux se dit quant à lui honoré et stimulé par cette grande confiance de la part de ses patrons de lui confier le double rôle d’entraîneur-chef et de directeur-gérant.

D’avoir l’opportunité de faire rayonner les Foreurs tant sur la scène locale que provinciale est très excitant pour moi. Pouvoir relancer la franchise au niveau hockey est un défi qui m’allume. C’est avec un grand honneur et aussi avec un grand sens des responsabilités que je reçois cette nomination , souligne le grand patron hockey de l’organisation, qui a gagné la Coupe du Président comme entraîneur-adjoint avec les Tigres de Victoriaville il y a deux ans.

Un match à jouer

Les Foreurs vont disputer leur 68e et dernier match du calendrier régulier samedi, au Centre Agnico Eagle de Val-d’Or, face aux Huskies de Rouyn-Noranda, qui dominent maintenant la Bataille de l’Abitibi avec sept victoires contre deux cette saison, après avoir gagné la dernière manche au compte de 9-8 en fusillade, mardi à l’Aréna Glencore de Rouyn-Noranda.

La formation valdorienne, dont la banque de choix au repêchage est plutôt à sec, est en danger de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2008-2009. Depuis leur dernière conquête de la Coupe du Président, en 2014, les Foreurs n’ont connu que trois saisons gagnantes et remporté six séries éliminatoires.