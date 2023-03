Un nouveau directeur général à Mines Seleine

C’est un retour au Québec pour Daniel Deschênes qui a réalisé une partie de sa carrière hors du pays. Gradué de l’Université Laval  (Nouvelle fenêtre) en génie des mines, il a occupé plusieurs postes clés au sein d’importantes compagnies minières.

L’homme avoue avoir choisi les îles pour le style de vie, près de la mer, mais aussi pour la qualité du gisement.

Avec 150 employés, la mine de sel des Îles-de-la-Madeleine est l’un des principaux employeurs de l’archipel.

Un des mandats du nouveau directeur sera de voir au recrutement de la main-d’œuvre. Le marché est très chaud, partout sur la planète, en Amérique du Nord, on ne fait pas exception à ça. Mais on est quand même capable d’attirer des gens de qualité, des gens techniques, j’en suis une des preuves , commente M. Deschênes.

Le nouveau directeur général de Mines Seleine, Daniel Deschênes. Photo : Daniel Deschênes

Puisque la mine est située sur un archipel, en plein milieu du golfe, la main-d’œuvre y est assez stable.

Il n’est pas rare d’ailleurs d’y voir des travailleurs de la même famille, parfois de deux générations différentes. Un des défis de tout employeur est de conserver son historique. Le fait qu’on soit sur une île, ça fait en sorte que les employés restent longtemps et qu’on doit être en mesure de transférer tout le savoir acquis au fil du temps , commente le nouveau directeur.

Des postes sont ouverts dans plusieurs départements. Daniel Deschênes explique que la plupart des gens sont d’abord embauchés en tant que mineurs et sont formés par la suite en fonction des équipements. On cherche des postes en mécanique, en électrique, des gens aux opérations, ingénieurs miniers. C’est assez varié, mais pas différent des autres mines. , indique le DG .

En exploitation depuis une quarantaine d’années, la mine a encore de belles années devant elle, selon son nouveau gestionnaire.

Un nouveau directeur général pour la mine de sel Mines Seleine ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Un nouveau directeur général pour la mine de sel Mines Seleine. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

L’exploitation du gisement pourrait s’étendre encore sur une trentaine d’années, peut-être même plus. Un de mes mandats, c’est vraiment de former la nouvelle génération sur les nouvelles techniques pour justement garantir que peut-être qu’on n’aura pas juste 30 ans, on va peut-être avoir 40, 50 ans de réserve supplémentaire. Donc ce qui est bénéfique pour les îles , fait valoir Daniel Deschênes.

Environ 70 % du sel de déglaçage utilisé l’hiver au Québec par le ministère des Transports vient de Mines Seleine.

Depuis l’an dernier, le transport du sel se fait à bord du Nukumi, un vraquier de 226 m de longueur et d’une largeur de 24 m de largeur. Le bateau a été spécifiquement conçu pour les besoins de Sel Windsor à qui appartient Mines Seleine. Il devrait recommencer à charger le sel au printemps, et ce, jusqu’à la prochaine saison de glaces