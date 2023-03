Les slogans d’Experience Regina ont été un « faux pas », admet Sandra Masters

La Ville de Regina avait alors choisi de miser sur une chanson devenue virale en 2018 après que le célèbre animateur américain Jimmy Fallon s’en fut moqué en raison de la prononciation anglaise de Regina qui ressemble à celle du mot vagina (vagin en anglais).

Les deux slogans Show us your Regina et The city that rhymes with fun utilisés pour la campagne avaient créé un tollé général.

Selon Sandra Masters, ces slogans étaient sexistes et erronés. Ils ont blessé et affecté les gens. C'est tout simplement mauvais pour la ville. .

D'après elle, l'inclusion de certains termes sur le site Internet ne faisait pas partie du dossier initial. Ils ont donc été ajoutés à un moment donné et n'ont pas été revus .

Elle explique que le conseil municipal de Regina n'a pas de contrôle sur les décisions marketing d'Experience Regina [le nouveau nom de l'Office de tourisme de la ville] .

Des excuses insuffisantes

La conseillère municipale de Regina, Cheryl Stadnichuk, s'est, quant à elle, dite sidérée par ces messages sexistes . Elle précise que le conseil municipal n'a pas approuvé ces messages.

Selon elle, les responsables de cette campagne doivent fournir des explications.

La conseillère municipale de Regina, Cheryl Stadnichuk, s'est dite "sidérée" par ces messages qu'elle qualifie de sexistes. Photo : Radio-Canada / Kirk Williams

Je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait d'une campagne de promotion de la Ville , a déclaré Cheryl Stadnichuk, ajoutant que les excuses de l'organisme ne sont pas suffisantes.

Je tiens à exprimer à quel point je suis déçue et consternée par le message sexiste d'Experience Regina , a-t-elle écrit sur sa page Facebook, ajoutant que les auteurs doivent rendre des comptes.

Mme Stadnichuk compte recueillir les six signatures de membres du conseil municipal nécessaires pour demander une réunion extraordinaire du conseil et mettre en branle la procédure visant à demander des comptes aux personnes impliquées.

L’ancienne membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme de Regina, Kristen McLeod, faisait partie des personnes qui se sont opposées aux slogans.

Elle a déclaré que le poids de ces échecs incombait à la Ville de Regina et à sa mairesse, Sandra Masters.

Pour la cofondatrice de RaiseHER, un groupe de défense des droits des femmes, Talitha McCloskey, les slogans de la campagne étaient régressifs et évoquaient une époque où les femmes n'avaient pas de droits et étaient réduites à l'état d'objet.

Elle espère que des actions suivront les excuses.

Comment une organisation municipale peut-elle publier un tel slogan en 2023, pendant le mois de l'histoire des femmes et après la Journée internationale de la femme? affirme-t-elle. Il semble que la Ville pense que les vagins sont davantage une destination touristique qu'une chose qui est sacrée et qui doit être protégée.

L'agence de publicité Brown Communications Group, qui a mené la campagne, affirme n'avoir pas joué un rôle dans ces slogans, affirmant n'avoir pas participé à l'élaboration des slogans non officiels .

Le changement de stratégie de marque a coûté 30 000 $ à la Ville.