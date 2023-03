Plastique à usage unique : plusieurs articles bientôt interdits à Montréal

Les tasses, les verres, les bâtonnets, les pailles et les ustensiles en plastique à usage unique sont autant d'items visés par ce règlement municipal, qui a été adopté en septembre 2021. Les assiettes, contenants, couvercles, barquettes et ustensiles en plastique polystyrène (no 6) ou compostable (no 7) seront également interdits à compter du 28 mars.

C’est un gros défi , a reconnu Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif, lors d’un point de presse tenu jeudi.

Ce règlement va toucher 8400 commerces de Montréal, dans les 19 arrondissements de la ville, des restaurants et établissements alimentaires, a-t-elle précisé. C’est un geste courageux qui va nécessiter une adaptation et un changement d’habitude des commerçants, mais aussi des citoyens.

L’interdiction de certains articles en plastique à usage unique survient six mois après celle des sacs de plastique dans les commerces de la métropole. Mme Mauger estime que cette nouvelle étape était nécessaire, entre autres car le seul site d’enfouissement de la région de Montréal, situé à Terrebonne, aura atteint sa pleine capacité en 2029 .

Nous n’avons pas le choix, collectivement, d’accélérer la réduction à la source , a indiqué Marie-Andrée Mauger. Encore cette semaine, le rapport synthèse du GIEC sonne l’alarme et nous redit à quel point il faut faire un virage drastique. À Montréal, on s’est fixé des cibles claires avec le plan climat et avec des actions pour atteindre nos cibles.

L’administration de Valérie Plante vise la carboneutralité d’ici 2050 et le zéro déchet d’ici 2030.

La voie à suivre

Œuvrant à la gestion écologique des déchets depuis plus de 25 ans, Karel Ménard se réjouit de l’entrée en vigueur de ce règlement très ambitieux . Avec une telle mesure, il est persuadé que Montréal montre la voie à suivre.

Le recyclage c’est important, mais ce n’est pas l’unique solution et ce n’est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c’est d’éviter de produire une matière résiduelle , a expliqué M. Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

L’usage unique ne devrait pas exister, sauf exception. C’est anormal, aujourd’hui, qu’on puisse avoir un objet seulement quelques secondes dans nos mains avant de le jeter. C’est un gaspillage éhonté. Surtout lorsque c’est un objet fait de plastique, de pétrole ou de ressources non renouvelables.

Le règlement municipal interdisant certains articles en plastique à usage unique a été adopté en septembre 2021. Photo : iStock / Boyloso

Les contenants et items visés par le règlement sont généralement utilisés pour la nourriture à emporter, à consommer à la maison, dans les parcs ou à l’extérieur, rappelle M. Ménard.

Malheureusement, ces objets se retrouvent souvent dans l’environnement de façon sauvage. C’est pour ça que c’est important de les réduire.

Mme Mauger espère aussi que cette mesure contribuera à rendre les rues de Montréal plus propres. On constate que nos poubelles, dans les rues et les parcs, sont jonchées d'articles à usage unique , dit-elle.

En mode accompagnement

La Ville de Montréal a laissé 18 mois aux commerçants et restaurants pour se préparer à la transition. Pour les semaines à venir, les autorités municipales continueront d’être en mode accompagnement .

On ne s’attend pas à ce que dès le jour 1, il n’y ait plus aucun des plastiques bannis en circulation. On va faire preuve d’une certaine tolérance pour laisser le temps aux commerçants d’écouler leurs stocks. On ne veut pas que le règlement génère du gaspillage , a expliqué Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif.

Les amendes ne seront pas distribuées dès la première visite des inspecteurs à ceux qui contreviennent au nouveau règlement. Mais à partir des suivantes, ils s'exposent à des contraventions allant de 400 $ à 4000 $.

Le nouveau règlement aura probablement un impact sur le coût des repas dans les restaurants, a indiqué Mme Mauger.

Les tasses, les verres, les bâtonnets, les pailles et les ustensiles en plastique à usage unique seront interdits à Montréal à compter du 28 mars. Photo : Radio-Canada

Selon une étude réalisée en 2021, ce règlement provoquera une augmentation du coût des commandes aux restaurants entre 5 et 10 sous , a-t-elle mentionné. Elle croit toutefois que les clients sont prêts à accepter une légère augmentation du prix pour avoir un article réutilisable .

Le nouveau règlement ne vise pas les organismes à but non lucratif d'aide alimentaire et les établissements qui offrent uniquement un service de livraison à domicile comme les traiteurs. Il ne s'applique pas non plus aux aliments préemballés à l'extérieur de l'établissement.

De plus, le règlement ne s'applique pas aux tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non).

Des règles à respecter partout au pays

Le gouvernement fédéral a également décidé de réduire à la source l'utilisation d'articles de plastique à usage unique.

Depuis le mois de décembre dernier, les entreprises ne peuvent plus produire ou importer au Canada différents articles en plastique à usage unique tels des sacs d'emplettes, des ustensiles, des bâtonnets, des pailles et des contenants alimentaires, notamment ceux fabriqués à partir de mousse de polystyrène.

Dans quelques mois, il sera illégal de vendre ces produits.

En juin prochain, l'interdiction de fabrication et d'importation s'étendra aux anneaux utilisés autour des canettes pour en transporter plusieurs à la fois. Leur vente sera interdite dès l'été 2024.