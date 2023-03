Enfants à besoins particuliers : l’opposition outrée par les propos de la ministre Roy

L'affirmation de la ministre Suzanne Roy voulant que la difficulté pour les garderies d'accueillir des enfants à besoins particuliers ne soit pas une question d'argent, mais de délais d'attente, a fait fortement réagir, jeudi, les partis d'opposition et les intervenants ayant participé à la production de rapports remis au ministère de la Famille.

Radio-Canada a révélé que des gestionnaires de CPE , des parents et des employés du réseau de la petite enfance réclament des changements majeurs dans l'aide d'appoint visant à intégrer les enfants à besoins particuliers, comme ceux atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Suzanne Roy a affirmé jeudi, en marge d'une réunion du caucus de la CAQ , que les sommes prévues pour l'intégration des enfants à besoins particuliers dans le réseau des services de garde sont suffisantes et que les insatisfactions sont liées aux délais d'octroi de l'argent.

On regarde comment on peut aller plus rapidement , a indiqué la ministre.

En 2022, les services de garde ont obtenu seulement la moitié des heures de mesure exceptionnelle de soutien demandées. Cette aide financière permet d'offrir à un enfant du un pour un , c'est-à-dire une éducatrice dédiée. Cela est nécessaire lorsqu'un enfant a, par exemple, des comportements dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Tant la lourdeur administrative que l'insuffisance de fonds sont montrées du doigt dans trois rapports récemment transmis au ministère de la Famille, dont Radio-Canada a obtenu copies.

Ceux-ci s'ajoutent à d'autres rapports allant dans le même sens, dont celui de la firme Raymond Chabot Grant Thornton en 2021, commandé par le gouvernement Legault.

Pour l'instant, aucune mesure, ni dans le budget déposé mardi, ni dans une réforme ministérielle en cours, ne prévoit répondre aux demandes des services de garde à cet effet.

Quand la ministre dit que l'argent est au rendez-vous, elle est complètement déconnectée , a lancé la députée libérale Jennifer Maccarone. Cette mère de deux enfants autistes tente, depuis 2018, d'améliorer l'accès des enfants à besoins particuliers dans les garderies, ayant elle-même subi des refus.

La députée libérale Jennifer Maccarone est mère de deux enfants autistes. Photo : Radio-Canada

« C'est le parcours du combattant. Quand les garderies refusent les familles, on appauvrit leur santé mentale, leurs finances, c'est très difficile. » — Une citation de Jennifer Maccarone, députée de Westmount–Saint-Louis et mère de deux enfants autistes

Il manque d'argent pour prendre soin de ces enfants-là et je trouve ça inacceptable , a pour sa part affirmé le porte-parole de Québec solidaire pour la famille, Sol Zanetti.

Le ministre des Finances a dit cette semaine que les missions essentielles de l'État sont assurées. On voit que ce n'est pas vrai! , s'est insurgé l'élu de la région de Québec.

Sol Zanetti, porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour la famille Photo : Radio-Canada

Le Parti québécois croit qu'il est impératif que le ministère bonifie l'aide financière accordée aux garderies et s'assure qu'elle soit représentative des diagnostics rendus par des professionnels de la santé.

Comme le rapportait Radio-Canada, les garderies font leurs demandes en fonction de recommandations de professionnels comme des psychologues ou des physiothérapeutes.

Or, des comités consultatifs indépendants passent en revue ces demandes et décident combien d'argent est octroyé à chaque service de garde en vertu d'une grille de points actuellement contestée dans le milieu de la petite enfance.

Le porte-parole péquiste pour la famille, Joël Arseneau, dénonce une aide nettement insuffisante pour les enfants ayant de grands besoins .

Le Parti québécois demande aussi au gouvernement de cesser de s’enfoncer vers une centralisation des listes d’attente , en référence aux futures politiques d'admission prévues en 2024.

La porte-parole nationale du Parti québécois Méganne Perry Mélançon, en compagnie des députés Pascal Bérubé (à gauche) et Joël Arseneau (à droite) Photo : Radio-Canada

Nous sommes évidemment déçues de ne pas avoir constaté de nouvelles sommes dans le récent budget pour accompagner les enfants ayant des besoins particuliers , a souligné pour sa part la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon.

Qualifiant les témoignages accordés à Radio-Canada de préoccupants , la FIPEQ demande une bonification de l'aide actuelle.