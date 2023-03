Regain de mobilisation et de violences en France contre la réforme des retraites

Au total, 3,5 millions de personnes ont manifesté dans plus de 300 villes de France, selon le syndicat CGT, et 1,08 million selon le ministère de l'Intérieur.

Une mobilisation massive pour cette 9e journée d'action, mais la première depuis que le gouvernement a utilisé une disposition constitutionnelle, le 49.3, pour faire passer le texte sans vote le 16 mars.

Paris a enregistré un nombre record de manifestants et la mobilisation est en hausse à l'échelle du pays par rapport à la 8e journée de mobilisation le 15 mars (480 000 manifestants), tout en restant moindre que d'autres journées de janvier ou mars, selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats évoquent eux un niveau équivalent au record du 7 mars.

Alors que selon une source proche du gouvernement, l'exécutif espérait que la contestation s'étiolerait et que tout rentrerait dans l'ordre ce week-end , les syndicats ont d'ores et déjà appelé à une 10e journée d'action nationale mardi.

Ils ont souligné la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme qui prévoit notamment le recul de 62 à 64 ans du départ à la retraite.

Les manifestations, grèves et débrayages sont une réponse à l' entêtement incompréhensible du président, ont souligné les syndicats, en estimant que la responsabilité de la situation explosive , avec la multiplication des incidents, incombait au gouvernement.

En début de soirée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indiquait que 123 gendarmes et policiers avaient été blessés jeudi, et plus de 80 personnes interpellées.

Peu avant le départ du cortège parisien, le secrétaire général du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger, avait noté un regain de mobilisation et avait appelé à la non-violence . Jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion qui est une pépite , a-t-il dit, alors que la contestation se radicalise depuis quelques jours.

À ses côtés, son homologue de la CGT Philippe Martinez a estimé que le président Emmanuel Macron avait jeté un bidon d'essence sur le feu avec son entrevue la veille, dans laquelle il est resté inflexible, parfois tranchant, réaffirmant la nécessité de sa réforme.

Situation chaotique à Paris

À Paris, où la CGT a annoncé 800 000 manifestants et le ministère 119 000, des violences ont rapidement éclaté en tête de cortège : pavés, bouteilles et feux d'artifice lancés sur les forces de l'ordre, vitrines et abribus brisés et feux de poubelles.

La préfecture de police a recensé environ un millier d'éléments radicaux dans la capitale, où la situation restait chaotique en début de soirée, avec des incidents toujours en cours.

À Nantes et Rennes (ouest) aussi, des heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de canon à eau. À Lorient, le commissariat a été pris pour cible.

Des tensions plus ou moins fortes ont également été observées dans d'autres villes comme Toulouse, Bordeaux (sud-ouest) ou Lille (nord).

Dans les cortèges, la colère était palpable, avec beaucoup de ressentiment vis-à-vis du chef de l'État.

Macron, cible des critiques

Malgré la forte impopularité du texte d'après les sondages, M. Macron a martelé mercredi que la réforme devait être appliquée avant la fin de l'année , invoquant la défense de l'intérêt général face à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

Je voudrais dire merci à Emmanuel Macron. Il est tellement arrogant et à côté de ses pompes qu'à chaque fois qu'il parle, t'as qu'une envie, c'est de prendre ton drapeau pour partir en manif , expliquait à Paris Fabien Villedieu, un délégué syndical.

À Strasbourg (est), Nathalie Cholley, aide-soignante de 47 ans, manifestait pour défendre son avenir, mais aussi protester contre la politique d'Emmanuel Macron et son mépris . Je n'aime pas sa manière de parler aux Français, il y a un vrai manque de respect.

Les cortèges étaient marqués par une forte participation des jeunes. Quelques dizaines des 3750 lycées et collèges français, et des établissements universitaires ont été bloqués.

C'est symbolique. On veut montrer notre mécontentement face à cette réforme , expliquait Redouane, 23 ans, devant la fac de droit parisienne d'Assas, bloquée pour la première fois depuis le début du mouvement.

Pénurie de pétrole et fermetures

Jeudi, les transports ferroviaires et le métro parisien ont été très perturbés, les syndicats ayant appelé à une journée noire .

L'approvisionnement en kérosène de la région parisienne et de ses aéroports par la Normandie (ouest) devient critique en raison des grèves dans les raffineries, a indiqué à l'AFP le ministère de la Transition énergétique.

Le gouvernement a déjà pris un arrêté de réquisition à l'égard des grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, mise à l'arrêt le week-end dernier et où les expéditions de carburants sont bloquées.

Et plus symboliquement, pour les touristes, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore le château de Versailles sont restés fermés.