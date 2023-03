Vers un autre effondrement des stocks de maquereau et de hareng?

Il y a un an, Pêches et Océans fermait la pêche commerciale au maquereau et au hareng de printemps . Quelques mois plus tard, Ottawa réduisait de 17 % le quota du hareng d’automne dans le sud du Golfe . Près de 200 pêcheurs des provinces des Maritimes et du Québec sont concernés par la réduction de quotas pour le hareng d’automne.

Plusieurs de ces espèces pélagiques sont à la croisée des chemins, selon les biologistes de Pêches et Océans.

Nicolas Rolland, Chef de section des poissons et mammifères marins région du golfe à Pêches et Océans. Photo : Radio-Canada

Nos espèces d’eau froide qu’on a connues pendant des décennies au niveau du sud du Golfe, ce sont elles qui sont le plus impactées et les changements environnementaux font en sorte que la probabilité de les voir se rétablir est de plus en plus mince avec le temps , alerte Nicolas Rolland, chef de section des poissons et mammifères marins région du Golfe.

Les homardiers utilisent des poissons comme appâts parmi les lesquels le hareng et le maquereau, mais aussi la limande à queue jaune et la plie route. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des stocks qui continuent décliner

Du côté du maquereau, après un an de moratoire, la population continue de décliner.

Les biologistes de Pêches et Océans estiment que les stocks de maquereaux bleus pourraient prendre de sept à neuf ans avant de se reconstituer.

La biologiste Elisabeth Van Beveren s'est exprimée à Halifax devant le comité consultatif du maquereau atlantique. Photo : CBC / Robert Short

Ça va dépendre de l'arrivage des nouvelles cohortes de poissons dans le stock. Ça va dépendre aussi dans le cas du maquereau de la pêche qui va se faire aux États-Unis parce que le Canada n’est pas le seul pays qui pêche ce stock-là. Alors prenant en compte toutes ces incertitudes là, il faut quand même être prudent. C'est dur de coller un chiffre précis là-dessus, mais nous estimons que ça va prendre plusieurs années , explique la chercheuse de l’Institut Maurice-Lamontagne à Mont-Joli.

Selon Nicolas Rolland, les stocks seront à réévaluer tous les ans pour vérifier le rétablissement de l'espèce.

Pour le hareng de printemps, il faudra attendre au moins jusqu’à 2028 et que toutes les conditions soient favorables pour commencer à voir des signes positifs pour envisager le retour d’une certaine pêche commerciale, affirme Nicolas Roland.

En Gaspésie, 22 pêcheurs se consacrent exclusivement à la pêche de poissons pélagiques. Sur cette photo, on aperçoit le navire de Lauréat Lelièvre. Photo : Gracieuseté de Lauréat Lelièvre

Mais ces conditions sont loin d’être réunies. Le stock est évalué aux deux ans et les prochains avis scientifiques seront dévoilés en 2024. Lors de la dernière évaluation, les projections montraient un taux de mortalité naturel élevé et ne démontraient pas nécessairement un changement dans la tendance du stock, c’est donc hautement improbable que le stock ait réussi à changer de direction dans laquelle il était , fait valoir Nicolas Rolland.

Des conditions environnementales défavorables

Selon lui, plusieurs changements environnementaux sont à l'œuvre à long terme : le réchauffement de l’eau, des changements dans l’abondance de la nourriture nécessaire pour les différents stades de la vie du hareng de printemps comme le zooplancton.

Vraiment ces espèces ne sont plus présentes à cause de ces changements environnementaux, de l'augmentation de la température de l’eau , dit-il.

Un bac contenant des harengs est soulevé par un pêcheur. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Le taux de fécondité des harengs adultes a aussi énormément diminué dernièrement.

« C’est vraiment cet ensemble [de facteurs] qui est très inquiétant au niveau du stock du hareng de printemps. » — Une citation de Nicolas Rolland, Chef de section des poissons et mammifères marins région du Golfe au MPO

Vers une fermeture de la pêche au hareng d'automne?

Les nouvelles ne sont pas meilleures du côté du hareng d’automne.

Le stock d’automne est depuis les dix, onze dernières années dans une chute libre vers ce qu’on appelle une zone critique de la biomasse. Pour l’instant il est dans la zone prudence très proche de la zone critique , indique Nicolas Rolland, chef de section des poissons et mammifères marins région du golfe.

Selon lui, le scénario du hareng d’automne est semblable à celui du hareng de printemps avec une diminution importante des géniteurs, une augmentation de la température de l’eau et de la raréfaction de la nourriture.

Le volume de harengs qui naissent au printemps dans le golfe du Saint-Laurent diminue depuis le début des années 1990. Photo : Ministère des Pêches et des Océans du Canada

Là aussi pas de décision cette année, alors que Pêches et Océans en est à compiler les données. Bien qu’il ne veut pas s’avancer sur les décisions de la ministre des Pêches de fermer ou non la pêche commerciale au hareng d’automne, Nicolas Rolland fait valoir que si les conditions continuent à se détériorer et que le déclin du stock se poursuit, il y aura certainement des recommandations qui seront faites pour avoir un impact majeur au niveau de la réduction des prises .

Des usines pourraient fermer leurs portes

Ça va avoir un gros impact, on a une industrie qui existe depuis au-delà de cinquante ans, puis si la pêche au hareng d’automne ferme, faudra peut-être regarder à transformer d’autres espèces pour pouvoir survivre. Le hareng d'automne est notre ressource principale , dit Mario Cormier, propriétaire des Pêcheries M & M à Petit-Cap.

Le hareng alimente notamment les boucanières de Cap-Pelé. Ces usines doivent maintenant puiser jusqu'en Islande pour importer le poisson. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

La communauté de pêcheurs de Cap-Pelé, dans la municipalité de Cap-Acadie au Nouveau-Brunswick, dépend du hareng d’automne. Mario Cormier emploie une quinzaine de personnes dans ses fumoirs. Cap-Pelé produit plus d'un million de boîtes de harengs par année qui sont exportées vers les Caraïbes et l’Afrique.

Si qui ferme ça, il y a plusieurs usines qui vont fermer leurs portes ça s’est certain , insiste Mario Cormier.

Environ 400 personnes travaillent dans les 20 boucanières de la région. Photo : Radio-Canada

Un an après le moratoire du hareng de printemps et la baisse de quota pour l'automne, l’effet se fait ressentir sur l’approvisionnement. Il y a une baisse de production de 5 à 10 %, selon Mario Cormier et les prix ont augmenté.

Le hareng de printemps est surtout pêché pour l’appât contrairement au hareng d'automne qui est traditionnellement utilisé dans les boucanières.

« On est toujours optimistes qu’il y a une lumière au bout du tunnel et que ça va revenir. » — Une citation de Mario Cormier, propriétaire des Pêcheries M & M à Petit-Cap

Mario Cormier appuie les décisions de gestion de Pêches et Océans, mais estime que le fédéral est trop lent à prendre des décisions. Il estime que davantage de financement devraient être accordés à la recherche et que des mesures devraient être prises pour protéger la ressource comme limiter les troupeaux de phoque gris, un des prédateurs du hareng.

Selon l’Union des pêcheurs des Maritimes, qui représente 1300 membres en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les fermetures successives et les baisses de quotas ont contribué à gonfler les prix de l’appât, passant en 2020 de 1,30 $ à 1,65 $ cette année pour le maquereau, une tendance que suivent aussi le hareng et la plie.

L’Union demande une levée partielle du moratoire pour venir en aide aux pêcheurs, une idée appuyée par le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes.