Le financement en santé accordé dans le nouveau budget jugé insuffisant par des experts

Selon le budget provincial de 2023-2024 qui a été déposé mercredi, le gouvernement provincial accordera une enveloppe de 7,1 milliards de dollars au secteur de la santé.

Une grande partie de cette somme, 6,9 milliards de dollars seront accordés au ministère de la Santé, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année dernière.

Selon le directeur de l’école supérieure de la politique publique Johnson Shoyama à l’Université de Regina, Jim Farney, cette augmentation n’est pas suffisante pour faire face aux défis actuels.

Je pense que cela permet à peine de maintenir les choses à niveau , précise-t-il.

De son côté, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se dit inquiet de l’avenir du secteur de la santé en Saskatchewan.

La présidente du SCFP , Judy Henley, estime que les employés du secteur privé gagnent deux fois plus que le personnel de santé publique. Elle souligne ainsi que ce fait dégrade le moral du personnel de santé publique.

La présidente du Syndicat canadien de la fonction publique, Judy Henley, se dit inquiète pour les professionnels de la santé qui travaillent dans la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

La grande majorité des emplois qui existent sont à temps partiel et de remplacement. Il n'y a pas de garantie d'heures de travail, ce qui n'incite pas les gens à rester dans ces emplois , affirme Mme Henley.

Le gouvernement doit se pencher sur la question et créer des emplois à temps plein dans les zones rurales, où les gens se sentiront à l'aise , ajoute-t-elle.

Ce financement n'est qu'une goutte d'eau

La porte-parole néodémocrate en matière de santé, Vicki Mowat, affirme que le gouvernement provincial a la capacité de faire encore plus.

Vicki Mowat affirme que le gouvernement a la capacité d'investir encore plus dans le domaine de santé. Photo : CBC

Nous avons un système inégal qui comprend des services privés, à but non lucratif et à but lucratif. [...] Ce financement n'est qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce qui est nécessaire pour réformer les services médicaux d'urgence dans cette province , indique-t-elle.

Lorsque les gens ne peuvent pas avoir accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne, alors il y a un très gros problème dans cette province. Nous ne voyons pas le gouvernement s'attaquer à ce problème dans ce budget , ajoute Vicky Mowat.

Selon le ministre de la Santé de la Saskatchewan, les investissements dédiés à la santé seront utilisés attentivement, car la province continue de faire face aux effets de l'inflation. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, affirme qu’il est très satisfait des fonds accordés à son ministère.

Selon lui, les investissements dédiés à la santé seront utilisés attentivement, car la province continue de faire face aux effets de l'inflation. Il souligne également que cette initiative permettra de former et attirer de nouveaux employés tout en conservant les travailleurs existants.

M. Merriman met notamment l’accent sur les efforts déployés par le gouvernement pour recruter des infirmières aux Philippines afin de combler le manque de main-d'œuvre dans la province.

Le budget provincial prévoit de réduire la liste d'attente des chirurgies dans la province avec un investissement de 42,5 millions de dollars supplémentaires.

En ce qui concerne la santé mentale, la province a augmenté de 12,4 millions de dollars, pour un total de 518 millions de dollars cette année, soit environ 7,5 % du budget total de la santé.

La directrice de la défense, de la recherche et de l'élaboration des politiques publiques à l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Rebecca Rackow, précise que l'association apprécie les démarches prises par le gouvernement de la Saskatchewan pour améliorer le système de santé mentale.

Cependant, elle souhaite que la province envisage de fournir davantage de soutien en matière de santé mentale, surtout dans les centres de soins d'urgence.

Avec les informations d’Alexander Quon