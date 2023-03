Parc de la Pointe-Taillon : Mashteuiatsh aimerait proposer des toponymes ilnus

Les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont adopté le 14 mars dernier une résolution en faveur du changement vers le parc national du Lac-Saint-Jean. Il s'agit de la proposition soumise par la table d’harmonisation formée par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). L'initiative servait à avoir un assentiment large de la communauté.

Mashteuiatsh dit ne pas avoir été approché par la table d'harmonisation.

Si les instances concernées par ce changement désirent nous inclure dans les réflexions, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan [le conseil de bande] est ouvert à proposer des suggestions de toponymes ilnus , est-il mentionné dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada.

Une des raisons évoquées était d’éviter que des touristes se trompent de destination et confondent les secteurs. Il sera aussi plus représentatif de la réalité du parc qui comprend des secteurs répartis sur cinq municipalités, soit Péribonka, Saint-Henri-de-Taillon, Sainte-Monique-de-Honfleur, Alma et Saint-Gédéon.

Le processus de changement de nom pourrait s'étirer sur une période pouvant aller jusqu'à deux ans. La Sépaq proposera le nom au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, qui est propriétaire du parc. La Commission de toponymie sera aussi impliquée.

Le parc national de la Pointe-Taillon pourrait devenir le parc national du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Les Pekuakamiulnuatsh nomment le territoire depuis des millénaires. Malheureusement, de nombreux toponymes ont été éradiqués au cours de l’histoire. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est prêt à renverser la situation, ne serait-ce qu’un toponyme à la fois , mentionne aussi le conseil de bande de Mashteuiatsh, qui n'accordait pas d'entrevue sur le sujet.

De son côté, le préfet de la MRC se veut rassurant en précisant que si Mashteuiatsh n’a pas été consulté à ce stade du projet, il devrait l’être avant l’adoption officielle d’une nouvelle toponymie.