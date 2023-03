Memento Mori de Depeche Mode : et ils étaient deux

Si le titre de l’album évoque la mort, il avait déjà été choisi avant le décès d’Andy Fletcher, claviériste, bassiste et membre cofondateur de Depeche Mode, qui évoluait avec Martin Gore et Dave Gahan depuis 1980.

Andy Fletcher, dit Fletch, est décédé à l'âge de 60 ans au mois de mai 2022. Photo : Getty Images / Malcolm Taylor

Toutes les chansons étaient déjà écrites avant le décès de Fletch, mais quand quelque chose se produit, un événement comme celui-ci dans votre vie, les chansons changent : elles prennent des formes différentes et ont des significations différentes , a expliqué Dave Gahan, chanteur principal du groupe, en entrevue avec le Rolling Stone au mois d’octobre.

J’aime voir l’idée de "memento mori" dans une lumière plus positive, du genre "vis chaque jour et profite au maximum de ton temps ici" , a ajouté son collègue, le guitariste et chanteur Martin Gore, qui participe avec Gahan à la composition des chansons et à l’écriture des paroles.

Memento Mori, qui est en chantier depuis les débuts de la pandémie, a été réalisé avec l'aide du producteur anglais James Ford et de la productrice italienne Marta Salogni. Deux simples sont parus en amont de l’album, l’entraînante Ghosts Again et la plus inquiétante My Cosmos Is Mine avec ses sonorités industrielles et son tempo dramatique.

Depeche Mode part en tournée mondiale jeudi soir, et s’arrêtera à l’aréna Scotiabank à Toronto le 7 avril, au Centre Vidéotron à Québec le 9 avril et au Centre Bell à Montréal le 12 avril.