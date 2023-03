Des aînés sherbrookois à la rescousse des personnes dans le besoin

La résidente Pauline Desorcy raconte que c’est à la suite d’un atelier de cuisine et d’un autre sur la bienveillance qu’ils ont eu l’idée de cuisiner pour les personnes dans le besoin.

C’est du travail, mais c’est le fun, on adore ça, nous , se réjouit la résidente.

Pauline Desorcy ajoute que les autres étages ont ensuite décidé d’embarquer dans le projet.

« Nous, on est bien où on est, on est à la chaleur, on a tout ce qu’on veut, on mange bien, on est en sécurité, tandis qu’eux autres, quand il y a des temps froids, on pense souvent à eux, puis on a décidé de faire de la soupe. »