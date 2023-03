Un nouveau service pour la petite enfance au District scolaire francophone du Nord-Ouest

L’objectif de ce projet, c’est de guider les personnes vers les bonnes ressources. Josée Ouellette, coordonnatrice des services d’appui à la famille du DSFNO , reçoit plusieurs appels de futurs parents, de parents et de proches qui ont des enfants de moins de 8 ans.

Son travail consiste à référer les parents au service adapté au type de besoin.

Certains souhaitent obtenir un simple numéro de téléphone et c’est tout. D’autres veulent des trucs ou des conseils, pour la préparation à l’entrée scolaire, pour aider à la gestion des émotions de leur tout-petit, pour trouver une garderie, par exemple. D’autres encore nécessitent davantage d’accompagnement et de suivis, en raison de leur situation plus complexe. Chaque réalité est différente et je suis là pour répondre aux besoins spécifiques de chacun , explique Josée Ouellette.

Mieux faire connaître les services offerts aux parents

Les Services à la petite enfance sont un projet créé par les districts scolaires de la province et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Danielle Michaud-Côté, directrice des services à la petite enfance du District scolaire francophone du Nord-Ouest, raconte que plusieurs parents ne connaissaient pas les ressources qui existaient pour leurs enfants.

« Mais il y a plein de services qui sont offerts. C'est toujours dans le but d'avoir un endroit où est-ce que le parent peut nous appeler » — Une citation de Danielle Michaud-Côté, directrice des services à la petite enfance du District scolaire francophone du Nord-Ouest

Même si on peut retrouver ce projet dans tous les districts scolaires du Nouveau-Brunswick, il reste que chacun d’entre eux apporte sa touche personnelle.

Par exemple, nous, au DSFNO , nous offrons un volet d’éducation et de promotion de l’importance de la lecture en famille. Et nous offrirons bientôt un service de joujouthèque , lance Danielle Michaud-Côté.

Une joujouthèque sera également mise en place dans les prochains mois. Il s’agit d’un endroit où des jouets seront prêtés aux enfants pour les aider dans leur apprentissage.

Des jouets pourront être prêtés aux enfants grâce à la joujouthèque qui sera dévoilée prochainement. Photo : Radio-Canada / District scolaire francophone du Nord-Ouest

D'autres détails concernant le projet de la joujouthèque viendront prochainement.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest est le premier district à lancer officiellement les Services à la petite enfance.