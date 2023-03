La Politique de services en langue française célèbre ses 20 ans en Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan a adopté la Politique de services en langue française il y a maintenant 20 ans, dans le but de conserver et promouvoir la langue française. Cette politique s'applique à tous les ministères provinciaux, sociétés d'État et organismes gouvernementaux qui doivent s’assurer que leurs services sont offerts en français.

Selon l’ancien président du Comité consultatif en matière d’affaires francophones, Michel Dubé, cette adoption a été un pas important pour la communauté.

Selon Michel Dubé, le Comité consultatif fait des recommandations chaque année au gouvernement pour l'amélioration des services en français. Photo : Radio-Canada / Bernard Huard

Il rappelle que l’adoption de la Politique de services en langue française est arrivée en partie à cause du fait que la Saskatchewan est une province unilingue anglophone.

Selon Michel Dubé, les Fransaskois avaient alors décidé de mieux défendre leur langue maternelle.

La communauté s’est dit qu'il faut qu’on se protège. On a plus de droits juridiques constitutionnels d’après la mise sur pied de la province, mais on doit quand même faire tout ce qu’on peut pour sauver la communauté , affirme-t-il.

Depuis, les services en français sont mis en place dans des domaines prioritaires pour appuyer le développement et la vitalité de la communauté francophone.

Selon le directeur général de la Direction des affaires francophones de la Saskatchewan, Charles-Henri Warren, ces services sont déterminés et implantés avec l’aide de la communauté francophone à travers le Comité consultatif en matière d’affaires francophones, qui existe depuis 2009.

Le travail du comité aide à faire en sorte que le gouvernement soit plus au courant des défis par rapport à la mise en œuvre de la politique. Le comité offre des recommandations pour ce qui est de la mise en œuvre de la politique , explique Charles-Henri Warren.

Des recommandations annuelles

Le Comité consultatif en matière d’affaires francophones se réunit chaque année pour choisir trois domaines pour lesquels il fait des recommandations.

Par exemple, en janvier dernier, le Comité consultatif a recommandé au gouvernement provincial d’agir pour augmenter le nombre d'immigrants francophones en Saskatchewan.

Michel Dubé affirme que la politique stipule que la province doit adhérer à cette recommandation.

Si, une année après l’autre, on ne bougeait pas sur une recommandation dans un secteur ou dans un autre, c’est parce que ce secteur-là ou cette recommandation-là n’était pas inclus dans la planification stratégique du ministère en question , explique Michel Dubé.

Membre du Comité consultatif, Denis Simard précise que chaque ministère dispose d’un « champion des services en français », qui a un rôle de relais avec la communauté fransaskoise. Photo : Radio-Canada

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, est aussi membre du Comité consultatif en matière d’affaires francophones.

Il affirme que chaque ministère dispose d’un champion des services en français .

Le comité est en lien avec ces champions-là. On peut faire un travail en arrière-scène pour dire comment ça va au ministère de la Justice, quelles sont les avancées que vous faites. C’est une personne qui est reconnue à l’intérieur de son ministère pour jouer ce rôle-là , a soutenu Denis Simard.

Denis Simard reste optimiste quant à l'avenir de la Politique de services en langue française.

Les premiers 10 ans, c'était plus ambigu; les derniers 10 ans, ça s’est beaucoup plus concrétisé. Il y a le Comité consultatif, il y a toutes sortes de choses. Je vous dirai que les prochains 10 ans risquent d’être encore mieux , affirme-t-il.

En 2005, le gouvernement de la Saskatchewan a aussi adopté le drapeau fransaskois comme emblème provincial.

Le but est de reconnaître le français en tant que langue officielle du Canada, et mettre en valeur le patrimoine des francophones et leur contribution importante à la province , peut-on lire sur le site web de la province.

Avec les informations de Bryanna Frankel