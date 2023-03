Le projet d’une maison des aînés à Dégelis chemine rapidement

Des esquisses ont déjà été faites et la Municipalité recevra les plans finaux au cours des prochains jours. L'étape suivante sera de présenter ce projet en avril à la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour obtenir un financement du gouvernement du Québec.

Gustave Pelletier souligne que le projet de maison des aînés comprendrait une trentaine de chambres. Quelques-unes de ces chambres seront même réservées pour offrir des soins palliatifs.

Gustave Pelletier, maire de Dégelis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le maire Pelletier mentionne que le projet, qui est dans les cartons de la Ville depuis près d'un an, reçoit l'appui de nombreux intervenants au Témiscouata.

« Je pensais réaliser ce projet dans un horizon de 5 ans, mais le CISSS me dit que ce serait possible d'ici 2 à 3 ans. » — Une citation de Gustave Pelletier, maire de Dégelis

Selon lui, la réalisation de ce projet permettrait de garder de nombreux aînés dans ce secteur du Témiscouata. D'autant plus qu'une ressource intermédiaire a fermé ses portes il y a un peu plus d'un an à Dégelis.