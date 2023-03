Remboursement de dépenses : entre 3000 $ et 20 000 $ par élu trifluvien en 2022

C'est ce que révèle la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien autorisés en 2022 (voir liste complète ci-bas).

Une dépense qui en fait sourciller certains. Alain Lafontaine a payé des frais de secrétariat à sa conjointe de 6275 $ pour 12 mois.

Dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisés par la Ville en 2022 Dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisés par la Ville en 2022 Conseiller municipal District Montant dépensé Dany Carpentier de La-Vérendrye 20 303,00 $ Pascale Albernhe-Lahaie des Rivières 15 767,89 $ Richard W. Dober de Marie-de-l'Incarnation 14 332,58 $ Geneviève Auclair de Saint-Louis-de-France 14 044,35 $ Pierre-Luc Fortin des Estacades 12 524,92 $ Alain Lafontaine des Forges 10 827,12 $ Luc Tremblay de Châteaudun 10 799,85 $ Daniel Cournoyer de Sainte-Marthe 8847,72 $ Maryse Bellemare de Chavigny 6669,02 $ Pierre Montreuil du Carmel 6158,53 $ Jonathan Bradley de Richelieu 5530,56 $ François Bélisle de Pointe-du-Lac 5460,82 $ Sabrina Roy de la Madeleine 4537,11 $ René Martin des Carrefours 3018,83 $

Parmi les dépenses les plus onéreuses, on remarque que Pierre Luc Fortin a dépensé près de 5500 $ pour la distribution postale et l’impression de deux bulletins.

Richard W. Dober a déboursé 5325 $ en honoraires professionnels à Christiane Bernier pour de la recherche et du soutien ainsi qu’une imprimante à près de 2000 $, un écran d’ordinateur à un peu plus de 1000 $, une caméra gopro et ses accessoires à 1300 $.

Pierre Luc Fortin a quant à lui dépensé 5465 $ pour la distribution postale et l’impression de deux bulletins.

Luc Tremblay a lui aussi payé pour des frais de secrétariat. Il a embauché l’entreprise Magnétik au coût de 3000 $.

Geneviève Auclair a retenu les services de BC2 Groupe conseil inc. pour des honoraires professionnels liés à l’animation d’une rencontre citoyenne le 19 octobre (3050 $)

Dany Carpentier a sollicité la firme Beaudoin relations publiques à trois reprises (2870 $). Il a aussi payé près de 1500 $ à Véronique Buisson communication en frais d’honoraires professionnels pour la préparation et animation d’une rencontre citoyenne en février et un peu plus de 2000 $ à Simon Piotte pour la préparation et animation de rencontres citoyennes.

Pascale Albernhe-Lahaie a notamment demandé un avis juridique confidentiel à RB Avocats qui a coûté près de 14500 $.

Voir la liste complète :