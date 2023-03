Depuis 1973, un grand rassemblement a lieu chaque année à Sudbury. Des francophones de tout l’Ontario viennent à la Nuit sur l’étang entendre des artistes de la première heure et des espoirs de la relève. Retour en archives sur la genèse de ce rendez-vous incontournable de l’Ontario français.

Le 17 août 1984, l’émission Reflet d’un pays présente un reportage sur les débuts de l’événement culturel la Nuit sur l’étang qui, au départ, met en vedette des poètes, comédiens, chanteurs et musiciens du milieu franco-ontarien.

Reportage sur l’événement culturel La nuit sur l’étang qui met en vedette des artistes franco-ontariens. Animateur : Pierre Granger, Réalisateur David Théoret

En 1973, un groupe d’étudiants de l’Université Laurentienne de Sudbury présente un spectacle. Les premiers à monter sur scène sont François Lemieux, Pierre Germain et Robert Paquette.

Au départ, les œuvres présentées reflètent surtout les réalités d’un groupe minoritaire. Plusieurs poèmes, chansons et pièces de théâtre présentent des textes politisés.

La Nuit sur l’étang est créée bénévolement par les étudiants. Le grand rassemblement franco-ontarien va donner naissance à plusieurs grandes réalisations culturelles : la Coopérative des artistes du nouvel Ontario, Cano musique, le théâtre du Nouvel-Ontario, Robert Paquette et ses amis ainsi que Prise de parole, une maison d’édition de Sudbury qui ne publie que des auteurs franco-ontariens, comme les poètes Jean-Marc Dalpé et Patrice Desbiens.

Donner la chance aux artistes franco-ontariens de se produire sur une scène professionnelle, c’est l’objectif de l’événement , explique le pionnier Gaston Tremblay, à l'époque directeur général et littéraire de la maison d’édition Prise de parole.

Dans le reportage, le journaliste Pierre Granger s’entretient avec Marcel Aymar du groupe Cano qui lui relate ses souvenirs de la Nuit sur l’étang où le groupe musical a été lancé en 1975.

« Ça durait toute la nuit et tu avais vraiment l’impression qu’un événement se passait ici. » — Une citation de Marcel Aymar, groupe Cano

Des étudiants sont à l’origine de la Nuit sur l’étang et ce sont également des étudiants qui ont assuré sa survie au-delà d’une décennie.

Mainte fois menacé de disparition, l'événement doit sa longévité à ceux qui s'y sont investis et qui l'ont régulièrement réinventée.

Reportage de Paul Toutant qui retrace l’historique du festival La nuit sur l’étang de Sudbury en Ontario à l’occasion du 25e anniversaire de l’événement. Le bulletin de nouvelles est animé par Michèle Viroly.

Comme l’explique le journaliste Paul Toutant, dans son reportage présenté au Téléjournal le 8 mars 1998 à l’occasion des 25 ans de ce grand rassemblement, la Nuit sur l’étang est un peu devenue l’événement de la survivance franco-ontarienne .

Sur la liste des invités du 25e anniversaire figurent des valeurs sûres comme le groupe Cano et le chanteur Robert Paquette qui offrent des chansons aux sonorités plus traditionnelles, mais aussi des jeunes de la relève qui présentent un son plus rock.

Cinquante ans après leur création, les éditions Prise de parole et l’événement la Nuit sur l’étang, précédé depuis 2014 de la Nuit émergente, continuent d’être des catalyseurs du domaine artistique franco-ontarien.