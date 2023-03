Pensionnat de Kamloops : le fédéral investit 12,5 M$ dans un centre de guérison

Les séquelles laissées par les pensionnats autochtones ont tenté de nous priver de notre culture, de notre langue et de notre identité , rappelle Rosanne Casimir, cheffe (Kukpi7) de la Première Nation Tḱemlúps te Secwépemc dans un communiqué.

Le centre de guérison offrira des mesures de soutien adaptées à notre culture qui aideront à gérer ces répercussions de longue date [et] appuiera la guérison de nos survivants et des personnes touchées par le pensionnat pour Autochtones de Kamloops, ce qui mènera à un avenir plus sain pour nos enfants , ajoute-t-elle.

Rosanne Casimir (à droite) cheffe de la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc participe à l'annonce du financement fédéral pour la création d'un centre de guérison, jeudi 23 mars. Photo : Marcella Bernardo / CBC

Un centre pensé par et pour les Autochtones

Ottawa précise que cet espace offrira des programmes adaptés aux traumatismes.

La construction du nouveau centre est laissée aux mains de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépem, qui choisira l’architecte chargée du processus.

Le centre de guérison Tk'emlúps te Secwépemc est un excellent exemple de modèles de prestation de services et de solutions qui sont déterminés par les Premières Nations à l'échelle communautaire et fondés sur les connaissances et les pratiques de guérison autochtones , ajoute Wade Grant, président du conseil d’administration du Conseil de la santé des Premières Nations.

En mai 2021, la découverte de ce qui pourrait être 215 sépultures anonymes sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops a ravivé les traumatismes de ses survivants. L’émoi causé d’un bout à l’autre du pays a relancé une réflexion nationale sur le passé du Canada.

Dans la foulée, des dizaines de communautés autochtones ont entrepris des fouilles sur le site d’anciens pensionnats.

Plus de détails à venir