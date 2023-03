Des étudiants simulent des interventions d’urgence à Saguenay

Des apprentis policiers, ambulanciers, médecins et travailleurs sociaux notamment ont eu un avant-goût, jeudi matin, de ce qui les attend sur le marché du travail.

Une vaste simulation en temps réel a été organisée dans les rues de Saguenay pour mettre les jeunes en situation d’expérimenter les interventions d’urgence.

« Les scénarios sont des plus authentiques, ce qui amène les jeunes à faire face à des émotions réalistes semblables à ce qu’ils auront à vivre dans leur métier. » — Une citation de Isabelle Bouchard, responsable du Centre interdisciplinaire de simulations en santé

Le Centre interdisciplinaire de simulations en santé (CISS) du Cégep de Chicoutimi a déjà organisé l’événement l’an dernier.

Des étudiants du Collège d’Alma, du Cégep de Jonquière, de la Cité collégiale d’Ottawa et des universités de Sherbrooke et de Montréal participent au grand déploiement. Ils sont épaulés par des intervenants de la Police de Saguenay et de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

« C’est une situation full stressante, mais c’est du concret. On s’est préparé depuis un an et demi pour ça. » — Une citation de Yannick Bouchard, étudiant de 3e années en soins infirmiers

Les mises en situation, élaborées à des fins pédagogiques en lien avec les formations scolaires, ont forcé les jeunes à intervenir, entre autres, dans des contextes de drame familial.

Je suis intervenue après de l’agresseuse, elle s’était mise un couteau dans le ventre alors j’ai dû gérer l’hémorragie , raconte Valérie Desbiens, étudiante en 3e année de soins préhospitaliers d’urgence.

Elle était épaulé par Laurie-Ann Bélanger, finissante en Techniques policières.

Malheureusement, la dame n’a pas coopéré avec nous pour lâcher son couteau. Mais, nous avons fait notre travail pour protéger la vie de la personne , relate-t-elle.

D'après les informations de Gilles Munger