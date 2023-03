Ingérence étrangère : une motion réclamant une enquête publique devrait être adoptée

Une majorité d'élus fédéraux devraient voter, jeudi, en faveur d'une motion néodémocrate réclamant la tenue d'une enquête indépendante et publique sur les allégations d'ingérence étrangère dans la politique canadienne.

La motion en question a été déposée au lendemain du départ du député libéral de la région de Toronto, Han Dong, sous les feux des projecteurs pour avoir possiblement recommandé à la Chine de reporter la libération des deux Michael en 2021.

Han Dong nie les allégations portées contre lui. En chambre mercredi, il a annoncé son retrait du caucus libéral, en affirmant ne pas vouloir gêner les opérations gouvernementales; le député souhaite par ailleurs prouver son innocence.

La motion exige la mise en œuvre d’une investigation indépendante et publique, qui portera non seulement sur les possibles actes d’ingérence étrangère dans le processus électoral canadien, mais aussi sur le système démocratique canadien dans son ensemble.

Selon Global News, le député de Don Valley-Nord aurait incité la Chine, lors d’une conversation téléphonique tenue en février 2011 avec Han Tao, le consul général chinois de Toronto, à reporter la libération des deux Michael afin de miner la performance du Parti conservateur aux élections de 2021.

La formation alors dirigée par Erin O'Toole tenait un discours hostile à l’égard de Pékin.

Michael Spavor et Michael Kovrig ont été emprisonnés en sol chinois, en 2018, dans la foulée de l’arrestation de Meng Wenzhou qui a eu lieu la même année. L’arrestation des deux Canadiens, incarcérés pendant plus de 1000 jours, avait été perçue par plusieurs pays comme une prise d'otage politique.

Mme Wenzhou avait été arrêtée à Vancouver au terme d’un mandat d’arrestation américain, notamment pour fraude bancaire et pour avoir dérogé aux sanctions américaines contre l’Iran, notamment. Les dernières accusations ont été abandonnées en décembre 2022.

Une enquête publique pour tirer l'affaire au clair

Depuis quelques semaines, les parlementaires de l’opposition demandent à l’unisson la tenue d’une enquête indépendante et publique concernant les allégations d’ingérence chinoise dans la politique canadienne, informations qui ont été initialement relayées par Global News.

Ciblé de toutes parts, l’état-major du Parti libéral soutient qu’il n’a jamais été mis au courant des allégations d’ingérence étrangère, qui s’accumulent depuis l’automne 2022. Cependant, Global News a publié, plus tôt ce mois-ci, des informations à propos de l'existence de deux rapports, dont l’un date de 2019 et l’autre de 2022, et qui révèlent que des députés fédéraux auraient perçu des versements de représentants du gouvernement chinois.

Ces rapports auraient été acheminés au gouvernement fédéral par le Service canadien du renseignement de sécurité ( SCRS ), soutient Global.

La nomination de David Johnston comme rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère s’était aussi mérité les critiques des conservateurs et des bloquistes. La proximité entre Justin Trudeau et M. Johnston, ancien gouverneur général, a été décriée par les chefs des deux partis.

M. Johnston aurait d’ailleurs tenu des propos élogieux à l’égard de la Chine, a surenchéri le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, plus tôt ce mois-ci. Ce dernier a réclamé cette semaine la révocation du mandat de rapporteur spécial de l'ancien gouverneur général.

David Johnston devra déterminer si la tenue d’une enquête publique est nécessaire dès le 23 mai. Sa propre enquête, qui doit porter sur l’étendue et les conséquences de l’ingérence étrangère dans les processus électoraux du Canada, devra être finalisée avant le 31 octobre 2023.