Nick Cave en concert à Montréal et à Toronto au mois d’octobre 

Le chanteur et musicien australien Nick Cave a annoncé jeudi une tournée nord-américaine qui l'amènera à la salle Wilfrid-Pelletier à Montréal le 12 octobre et au Massey Hall à Toronto le 14 octobre.

Le leader de Nick Cave and The Bad Seeds, qui compose et enregistre de la musique depuis plus de 40 ans, proposera pour cette tournée en solo une incursion dans son vaste répertoire, accompagné à la basse par Colin Greenwood.

Rappelons que l’artiste multidisciplinaire – qui écrit aussi des livres, des romans et des scénarios, compose de la musique de film et pratique même l’art de la céramique – était au cœur de l’exposition Stranger Than Kindness : l’exposition Nick Cave présentée à Montréal l’an dernier.

Son site web et son infolettre hebdomadaire, The Red Hand Files  (Nouvelle fenêtre) , où il répond aux questions soumises par ses fans, comptent maintenant plus de 150 000 personnes abonnées.

L'artiste a également publié avec le journaliste irlandais Sean O’Hagan le livre Faith, Hope & Carnage, créé à partir d’une quarantaine d’heures d'enregistrements intimes où il s’exprime sur la vie, la mort, la liberté, la musique et l’art.

Nick Cave a lancé son dernier album, Ghosteen, avec The Bad Seeds, en 2019. Les billets pour sa tournée nord-américaine seront mis en prévente  (Nouvelle fenêtre) le 27 mars, alors que la vente générale débutera vendredi 31 mars.