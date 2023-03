Faire le ménage, une tendance forte sur les réseaux sociaux

« J'adore nettoyer, j'adore la saleté. » Sur les réseaux sociaux, des influenceuses et influenceurs du nettoyage, appelés « cleanfluencers » en anglais, dispensent aux millions de personnes qui les suivent des conseils avisés pour transformer un taudis en lieu immaculé.

En s'attaquant à une énorme pile de détritus dans un appartement d'Helsinki, la jeune Finlandaise Auri Kananen en extrait une pointe de vieille pizza fourmillant d’insectes, qu'elle montre à la caméra.

Toujours avec le sourire aux lèvres, la jeune femme sillonne la planète en quête des maisons les plus sales .

Je me souviens quand j'étais suivie par 199 personnes en ligne. Déjà à l'époque, je trouvais ça génial que 199 internautes que je ne connaissais pas veuillent me regarder nettoyer , se remémore l’influenceuse du nettoyage, aujourd'hui l'une des plus connues au monde.

Dans ses vidéos joyeuses, elle dépoussière, frotte et trie sur fond de musique pop, équipée de gants en caoutchouc rose vif, son équipement signature.

Offrir un nouveau départ

Dans cet appartement d'Helsinki, le sol est tellement jonché de nourriture en décomposition et de déchets qu'il est pratiquement impossible d'y marcher.

« Généralement, les personnes qui occupent les lieux souffrent de problèmes de santé mentale ou ont connu une tragédie. » — Une citation de Aura Kananen

Dans ce cas-ci, elle nettoie le logis d’un jeune homme qui souffre de dépression et dont le frère est sujet à de multiples scléroses.

Ces conditions de vie misérables, la Finlandaise les comprend, puisqu'elle a, elle aussi, connu une période de dépression.

Dans les commentaires sur ses vidéos, les gens remercient Auri de les avoir aidés, saluant le fait qu'elle ne juge pas les personnes en détresse.

Popularisées avec la montée de TikTok, les vidéos de nettoyage sont devenues très prisées sur les réseaux sociaux ces dernières années, avec un nombre grandissant de créateurs et créatrices qui publient leur propre contenu de ménage.

Qui est-ce qui s’abonne à ce genre de contenu? Généralement des jeunes de la génération du millénaire et des femmes, ainsi que des gens qui ont du mal à se motiver pour faire le ménage.

D’Helsinki à Liverpool

Sous son alias de Cleanwithabbi , Abigail, suivie par quelque 2 millions de personnes, fait partie de ces influenceuses ultrapopulaires du nettoyage.

Cette mère célibataire de deux enfants – qui préfère taire son nom complet pour des raisons familiales – se filme dans sa maison de briques rouges à Huyton, Liverpool.

Je regardais des vidéos et je me suis dit : "C'est ce que je fais chez moi, donc je n'ai qu'à me filmer" , se souvient-elle.

Parce que son plus jeune fils, Billy, a possiblement un trouble du traitement sensoriel, le nettoyage a toujours occupé une part importante dans sa vie.

Il tient vraiment à sa routine et au fait que tout reste propre , explique-t-elle.

« Ça me détend, c'est comme une thérapie. Ça me permet de m'échapper de ma vie quotidienne, des inquiétudes et du stress qui vont avec. » — Une citation de Abigail

Ses vidéos sont désormais une source de revenus; elle arrive à se faire financer par des marques dont elle utilise les produits, et gagne entre 720 et 1200 $ US (environ de 1000 à 1600 $ CA) par vidéo.

Sa motivation : que les gens se reconnaissent, particulièrement dans sa situation de mère de deux enfants .

Des vidéos qui procurent de la satisfaction

À 400 kilomètres au sud, Ann Russel aborde différemment la création de vidéos sur TikTok.

Assise confortablement dans son canapé près de la cheminée, la femme de ménage de 59 ans répond aux questions de ses fans, tenant son téléphone à hauteur de visage.

Pour enlever les traces de feutre sur une table en bois sans toucher au vernis, elle conseille de l'alcool isopropylique : Plongez-y un coton-tige et frottez doucement.

Si personne ne vous explique, comment allez-vous savoir quoi faire? , demande-t-elle.

@annrussell03 ♬ original sound - Ann Russell She/Her

Chaque jour, Ann produit entre 4 et 12 vidéos, répondant sans flafla aux questions de ses 2,3 millions de personnes abonnées.

« J'allume mon téléphone, et je lui parle. C'est tout. C'est le mieux que je puisse faire. Je ne suis pas très douée. » — Une citation de Ann Russel

Selon Ann, le sentiment de satisfaction que procurent les vidéos de nettoyage pourrait expliquer leur succès.

Laver ses chaussettes, faire les paires et les remettre dans le tiroir donne l'impression d'avoir fait un bon boulot , estime Ann Russell.