Transport collectif et économie circulaire : des priorités au Bas-Saint-Laurent d’ici 2028

Ce document servira grosso modo de guide à suivre pour les communautés du Bas-Saint-Laurent dans l’élaboration de leurs projets.

Le plan présente les priorités de la région pour les cinq prochaines années. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

On est dans une société qui fait face à beaucoup de défis donc si on ne planifie pas en amont et qu’on ne priorise pas, on peut donner l’impression de s’éparpiller , explique le PDG de la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette (SOPER), Martin Beaulieu, qui a pris part aux consultations ayant mené à l’élaboration de ce plan.

Parmi les priorités qui ont été identifiées, notons la mise en place d’un service de transport collectif régional intégré et accessible , promouvoir les projets d’économie circulaire et soutenir l’accessibilité universelle des services de santé et sociaux sur l’ensemble du territoire .

Le CRD du Bas-Saint-Laurent affirme avoir consulté 125 organisations, élus et personnes issues de la société civile et d’institutions régionales au cours de la dernière année pour élaborer ce plan.

Le plan a été présenté lors d'une conférence de presse à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Au fil de nos discussions et de nos échanges, nous avons construit une vision partagée de notre avenir. Une vision qui reflète notre volonté d’assurer un développement cohérent et harmonieux de la région , indique par voie de communiqué le président du CRD et préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Le CRD mène dès cette année une tournée pour diffuser et présenter le plan à ses différents partenaires.

Avec les informations de Perrine Bullant