Vers une grève des infirmières de la Mauricie et du Centre-du-Québec cet été?

Réunis en assemblée générale, 94 % des participants ont rejeté les deux solutions mises de l’avant par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). L'employeur nous proposait soit de faire des postes fusionnés pour des gens qui ne travaillaient pas les fins de semaine aient maintenant travailler dans les secteurs 24/7 ou soit une fusion d’un centre d’activité , explique la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Mailhot.

L’idée de tenir une grève légale cet été a été évoquée. La représentante syndicale souligne que le tribunal du travail doit d’abord déterminer les pourcentages de droits de grève, étant donné le fait que ces professionnelles représentent un service essentiel. Ensuite, la possibilité d’une grève devra faire l’objet d’un vote en assemblée générale.

Les conventions collectives des infirmières du réseau de la santé de partout dans la province sont venues à échéance le 31 mars.

L’Ordre des infirmières rassuré, le syndicat toujours sceptique

À la suite de sa rencontre avec la direction du CIUSSS MCQ , le président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, Luc Mathieu, s’est dit rassuré quant au fait que des infirmières qui travaillent seulement de semaine seront appelés à travailler une fin de semaine sur trois et à effectuer des tâches différentes de leurs affectations habituelles.

La présidente du syndicat n’est pas aussi optimiste que lui. Elle affirme que des expériences antérieures rendent les membres sceptiques. On l’a vu l’été passé, il y a des gens qui étaient en délestage et qui devaient aller aider à soutenir les CHSLD et c’est pas 10 jours, 15 jours ou 20 jours d’orientation et de formation [qu’ils ont eu], on leur donnait à peine deux jours , explique Patricia Mailhot.

« Oui, il y a un beau plan qui a été présenté à l’Ordre des infirmières, mais sera-t-il respecté? Sera-t-il suffisant? » — Une citation de Patricia Mailhot, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec promet de suivre la situation de près. C’est beau parfois faire des plans de formation et d’orientation, sur papier, mais quand on arrive dans la vraie vie, sur le plancher, quand vient le temps de donner les formations [la réalité est toute autre] , dit-elle.

Rencontre entre le syndicat et Jean Boulet

La présidente du syndicat va rencontrer le ministre du Travail et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, vendredi matin. Elle souhaite lui faire part de l’impact des mesures annoncées par le CIUSSS MCQ sur ses membres.

Elle a entendu Jean Boulet dire que les professionnels de la santé ont été consultés par leur employé, ce qui n'est pas le cas, affirme Mme Mailhot qui souhaite rectifier des perceptions.

Le syndicat a demandé à s’entretenir avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais il a décliné les invitations.

Espérons que [Jean Boulet] saura porter notre voix et notre lecture de la situation , conclut-elle.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin