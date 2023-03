Caristaux, un nouveau groupe acadien formé de musiciens de longue date

Formé cette année, le trio Caristaux est composé de trois musiciens acadiens de la Baie Sainte-Marie : les jumeaux Simon et Francis Robichaud, à la guitare et aux percussions, et Sébastien Dol, violoniste et chanteur du groupe.

Caristaux, c'est un vieux mot que les Acadiens utilisaient et ça signifie des bottes, des souliers, qui seraient faits en peau de chevreuil , explique Sébastien Dol, qui a choisi le nom du groupe.

« J'ai pensé que caristaux, c'était un mot qui se dit bien dans les deux langues et qui a une signification qui peut être expliquée et faire partie du déroulement d'une soirée. Ça peut ouvrir une conversation sur la langue. » — Une citation de Sébastien Dol, violoniste du groupe Caristaux

Les trois musiciens, qui jouent ensemble depuis environ 20 ans, ont fait partie de Beaufort. Ils forment aussi Pieds à terre, un groupe de musique pour accompagner les danses câllées, qui se prépare pour des spectacles en Normandie, en France, l'été prochain.

Arrangements et pièces originales

Caristaux est un mélange de musique traditionnelle francophone, acadienne, cajun et celtique. Ils jouent des reprises de pièces traditionnelles avec des arrangements différents pour donner une nouvelle sonorité aux pièces déjà connues.

Le trio joue aussi des pièces originales au violon composées par Sébastien Dol.

« C'est vraiment intéressant de voir que lorsqu'on joue une pièce originale, on ne l'annonce pas [comme tel]. On la joue, les gens réagissent, ça les fait danser. C'est toujours beau de voir qu'une pièce originale passe comme du traditionnel et que les gens apprécient. » — Une citation de Sébastien Dol, violoniste du groupe Caristaux

Le bluegrass et la musique old-time font aussi partie des styles du répertoire de Caristaux.

Il y a une grande influences ici dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse avec dans le temps, la radio de Wheeling, en Virginie-Occidentale. Les gens entendaient la radio et apprenaient les tounes , explique Sébastien Dol.

Ça a un peu changé le style que les gens jouaient.

Le trio acadien sera en spectacle le dimanche 26 mars à la journée Cabane à sucre, organisée par le Conseil communautaire du Grand-Havre, qui se tiendra à la ferme Hatfield, dans la région d'Halifax.