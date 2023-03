Chemin Roxham : Ottawa a conclu une entente avec Washington

Selon plusieurs sources de haut niveau, Ottawa serait ainsi en mesure d’annoncer la fermeture du chemin Roxham à la frontière canado-américaine. Le gouvernement canadien se serait mis d’accord avec les Américains pour accueillir un certain nombre de migrants par les canaux officiels. Les détails précis de l’accord ne sont toujours pas connus.

Il n’est pas encore clair si cette entente sera annoncée pendant la visite du président des États-Unis, Joe Biden, ou un peu plus tard. Les autorités doivent fignoler les détails opérationnels autour de l’annonce de la fermeture, car cela pourrait entraîner un bond des arrivées de migrants irréguliers.

Selon les informations de Radio-Canada, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, ont travaillé fort en coulisses auprès de leurs homologues américains ces dernières semaines pour arriver à ce résultat.

Hier, le premier ministre Justin Trudeau avait envoyé le signal en ce sens. En mêlée de presse, il avait déclaré : Ça fait plusieurs mois qu'on travaille de près avec les Américains pour rétablir la situation au chemin Roxham et regarder l'Entente sur les tiers pays sûrs. On va continuer notre travail, puis on va peut-être avoir quelque chose à annoncer.

Une file de demandeurs d'asile venant d'Haïti attendent d'entrer au Canada depuis Champlain, État de New York, en août 2017. Photo : Reuters / Christinne Muschi

La pression est forte sur le gouvernement Trudeau en provenance de Québec et des partis d’opposition à Ottawa. Hier, les chefs du NPD et du Bloc québécois ont réitéré au gouvernement leur demande de suspendre l’application de l’entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis.

Avant la période de questions à l'Assemblée nationale ce matin, le premier ministre du Québec, François Legault, a répété qu'il faut fermer le chemin Roxham. En mars, on est rendu à 58 % des arrivants par le chemin Roxham qui sont envoyés à l'extérieur du Québec, a-t-il indiqué lors d'un impromptu avec la presse parlementaire. C'est pas encore suffisant. Le Québec, a-t-il ajouté, a dépassé sa capacité d'accueil.

Près de 40 000 demandeurs d’asile ont traversé la frontière depuis le chemin Roxham en 2022. Ces migrants provenaient majoritairement d’Haïti, de la Turquie, de la Colombie, du Chili, du Pakistan et du Venezuela.

Le gouvernement Trudeau a investi pour y construire un complexe. Près d’un demi-milliard de dollars avaient été déjà dépensés par le gouvernement fédéral avant même l’afflux historique de 2022, que ce soit pour l’hébergement, les infrastructures ou la location de terrains.

Des contrats obtenus par Radio-Canada qui offrent un récapitulatif des sommes versées par le ministère de l’Immigraton, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada entre 2021 et octobre 2022, montrent que plus du tiers des nouvelles dépenses fédérales, soit environ 61 millions, concerne la location de chambres d’hôtel et d’immeubles de bureaux.