Deux mandats d’arrêt pancanadiens liés à l’attaque à la poêle sur Elnaz Hajtamiri

Deux hommes font l'objet d'un mandat d'arrêt pancanadien lié à l'attaque à la poêle à frire sur Elnaz Hajtamiri, cette jeune femme portée disparue depuis son enlèvement dans la région de Toronto il y a plus d'un an.

La Police régionale de York a publiquement identifié jeudi Jaspreet Singh, originaire de Colombie-Britannique et Sukhpreet Singh, de Mississauga en Ontario. Ils sont accusés d'être directement impliqués dans la planification et l'exécution de l'agression contre Elnaz Hajtamiri, 37 ans, dans le stationnement souterrain de sa tour de logements en copropriété à Richmond Hill, en décembre 2021. La jeune femme, frappée à la tête, avait souffert d'une blessure au crâne qui a nécessité 35 à 40 points de suture.

La police encourage les deux hommes à prendre un avocat et à se rendre aux autorités. Nous croyons qu'ils sont au Canada et qu'ils ont des liens avec la Colombie-Britannique et l'Ontario , a déclaré le détective Jason Dinsmore, en conférence de presse.

Cinq autres hommes, dont l'ex-conjoint de la victime, Mohammad Lilo, ont déjà été arrêtés en lien avec cette agression. M. Lilo fait notamment face à une accusation de tentative de meurtre.

Le Québécois est aussi accusé de tentative d'enlèvement dans l'affaire du rapt de Mme Hajtamiri, survenu quelques semaines seulement après la violente agression. Le 12 janvier 2022, trois hommes masqués et vêtus d'uniformes de policiers auraient alors enlevé la jeune femme au domicile d'un proche à Wasaga Beach, dans la région de Barrie.

Elnaz Hajtamiri, 37 ans, est toujours portée disparue. Photo : Police provinciale de l'Ontario (PPO)

La police de York dit travailler de concert avec la Police provinciale de l'Ontario (PPO), qui s'occupe de l'enquête sur cet enlèvement. Nous partageons des informations quotidiennement , a fait valoir le détective Dinsmore. La PPO a arrêté une femme la semaine dernière en lien avec la disparition.

Une récompense de 100 000 dollars est toujours mise à disposition pour les personnes qui détiendraient des informations sur ce qui est arrivé à Elnaz Hajtamiri.

« Il y a des gens qui savent ce qui s'est passé. Nous les invitons à se manifester. » — Une citation de Jason Dinsmore, détective de la Police régionale de York

Les membres du public peuvent contacter la police au 1-866-876-5423, ext. 7241, ainsi qu'Échec au Crime au 1-800-222-8477 ou sur la page Internet  (Nouvelle fenêtre) de la plateforme.