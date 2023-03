Suspentes du pont Pierre-Laporte : le MTQ appuie sur l’accélérateur

On a décidé de prioriser les suspentes, donc on accélère par la force des choses , indique la porte-parole du MTQ, Émilie Lord.

Comme l’émission Enquête l’avait révélé en juin 2022, l’état de toutes les suspentes du pont nécessite leur remplacement. Depuis 2015, seulement 15 des 160 suspentes ont été complètement remplacées. Le reste des travaux commencera en 2024.

Le câble d'une suspente remplacée en 2015. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Les suspentes sont l’élément principal d’un pont suspendu, on ne peut pas les enlever et les remplacer tout d’un coup. C’est pour ça que le remplacement s’échelonne sur plusieurs années , explique la porte-parole du ministère.

D’ici là, les travaux de renforcement et de consolidation se poursuivent, 35 suspentes sont ciblées cette année. L’an passé, 27 d’entre elles avaient subi des interventions; 10 suspentes temporaires ont été mises en place et 17 suspentes ont été consolidées.

Les suspentes temporaires et les consolidations sont une réparation qu’on effectue, mais il faudra absolument les remplacer , précise Émilie Lord.

La consolidation des suspentes est une solution temporaire qui consiste à installer des éléments d'acier pour soulager la partie la plus endommagée des câbles. Cette structure reste en place jusqu'au remplacement de la suspente. (Photo d'archives) Photo : Source confidentielle

C’est la solution qu’a trouvée le MTQ en attendant de se plonger dans les travaux plus complexes. Il faut aller en appel d’offres et faire des commandes comme ce n’est pas quelque chose qu’on peut prendre à la quincaillerie du coin, il faut faire affaire avec des compagnies spécialisées. C’est plus complexe de remplacer les suspentes que de les consolider ou de les remplacer de manière temporaire , souligne la porte-parole.

Concernant la forme que prendront les travaux et les entraves cet été sur l’ensemble du réseau autoroutier, les annonces seront faites en avril par le ministère.