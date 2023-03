Des tiktokeurs et tiktokeuses au Congrès américain contre l’interdiction de l’application

Une dizaine de tiktokeurs et tiktokeuses ont déambulé mercredi dans les couloirs du Congrès américain en se filmant pour s'opposer à l'interdiction de l'application.

Plusieurs personnes élues aux États-Unis, des républicaines comme démocrates, estiment que la populaire plateforme de vidéo, propriété du groupe chinois ByteDance, pourrait permettre à Pékin d'accéder aux données confidentielles de ses utilisateurs et utilisatrices.

Le Congrès américain a présenté plusieurs projets de loi ces dernières semaines pour interdire l'application, qui compte plus de 150 millions d’adeptes aux États-Unis.

Plusieurs créateurs et créatrices de contenu de TikTok ont fait la route pour se rendre dans la capitale américaine cette semaine pour s'opposer avec véhémence à cette interdiction.

Nous sommes à Washington, vous voyez le Capitole, juste là , lance la tiktokeuse @countrylather2020, dans une vidéo assortie du mot-clic #keeptiktok (gardez TikTok).

Nous espérons parler à quelques membres du Sénat , raconte celle dont le compte fait la promotion des savons qu'elle fabrique.

Salut tout le monde. Je suis juste à l'extérieur du bureau de Lindsey Graham, au Sénat américain , affirme @sparksofjoyco, créatrice de cartes de vœux, dans une autre vidéo, au sujet d'un influent élu républicain.

Je vais être en contact avec ces personnes pour leur faire comprendre l’effet que TikTok a sur ma vie et sur mon entreprise, et toutes les inquiétudes que vous avez exprimées en commentaire , promet-elle aux plus de 90 000 personnes abonnées à sa chaîne.

Le patron de l'application, Shou Chew, sera auditionné par des élues et élus américains jeudi.