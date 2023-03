Dans un communiqué de presse publié au cours de la journée, le caucus progressiste-conservateur du Manitoba s’est dit déçu d’apprendre que le député néo-démocrate de Fort Garry a poursuivi son travail d’avocat de la défense.

En s'appuyant sur des publicités sur le site Internet de la firme Wasyliw Wiebe, le caucus progressiste-conservateur soutient que Mark Wasyliw travaille activement à rendre les rues du Manitoba moins sûres.

L’alcool au volant n’est PAS une infraction à la loi et Vous êtes accusé d’agression sexuelle à Winnipeg ? Nous pouvons vous aider ! , est-il indiqué sur le site web et dont le PC a rapporté les propos.

Les attaques se sont poursuivies pendant la période de questions. Le chef du NPD , Wab Kinew, a demandé à la première ministre Heather Stefanson de reconnaître la mauvaise gestion de son gouvernement des cas d’agression sexuelle, après la démission de quatre infirmières examinatrices du Centre des sciences de la santé à Winnipeg de son programme de soins médicolégaux pour les victimes de violences sexuelles.

Le gouvernement ne fournit pas un service de base auquel les Manitobains s’attendraient à ce qu’il fournisse , a indiqué M. Kinew.

« La personne qui devrait démissionner dans cette Assemblée est le député de Fort Garry », estime la ministre Rochelle Squires. Photo : Radio-Canada

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, a répondu en disant que son gouvernement défendra toujours les survivantes de violence sexuelle, contrairement aux députés d’en face [du NPD ] .

Le député de Fort Garry gagne sa vie en représentant des violeurs et des agresseurs et en s’engageant à les libérer de leurs accusations criminelles liées à la violence sexuelle , a-t-elle déclaré.

L’opposition n’a pas répondu aux critiques adressées à M. Wasyliw.

Cependant, Wab Kinew a exhorté Heather Stefanson — qui était absente de la session de mercredi — à demander la démission de la ministre de la Santé, Audrey Gordon, après qu’elle ait imputé les démissions des infirmières à l’organisme Soins Communs Manitoba.

La première ministre va-t-elle laisser rejeter la faute sur ces fonctionnaires ou va-t-elle faire ce qu’il faut et lui demander de démissionner ? s'est questionné M. Kinew.

La personne qui devrait démissionner dans cette Assemblée est le député de Fort Garry , a répliqué Mme Squires.

Elle déplore que le député Mark Wasyliw indique sur son site web (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) qu’il puisse explorer les lacunes juridiques concernant l’âge du consentement pour permettre aux personnes accusées de crimes sexuels de s’en tirer.

Des attaques méchantes et personnelles avant les élections

Le professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba, Paul Thomas, n’est pas surpris par le ton acrimonieux, qui arrive moins de sept mois avant les prochaines élections provinciales.

Au fur et à mesure que nous avançons dans la session et que nous nous rapprochons des élections, le contenu et le ton des débats deviendront plus méchants, plus personnels et davantage partisans , estime-t-il.

« Le contenu et le ton du communiqué de presse sont destinés à infliger un maximum de dommages politiques à M. Wasyliw et à son parti. » — Une citation de Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba

La criminalité est un sujet brûlant que les progressistes-conservateurs peuvent utiliser pour faire pencher les électeurs de leur côté, selon M. Thomas, en particulier après une récente série d’attaques violentes et d'autres crimes notoires au Manitoba.

M. Wasyliw n’a pas répondu aux attaques du PC pendant la période de questions et n’a pas parlé aux médias par la suite.

Contacté par CBC/Radio-Canada, un porte-parole du caucus néo-démocrate n’a offert qu’une seule ligne de réponse, décrivant les attaques comme une distraction désespérée du fait que les infirmières examinatrices du programme de soins médicolégaux pour victimes de violences sexuelles ont démissionné en masse à cause de la mauvaise gestion et du chaos du PC .

