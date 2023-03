La crise du logement demeure une priorité, selon la ministre Blanchette-Vézina

Alors que les critiques fusent de toutes parts pour dénoncer le manque de mesures pour faire face à la crise du logement dans le dernier budget du gouvernement Legault, la députée de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et de la Forêt, Maïté Blanchette-Vézina, affirme que cet enjeu demeure une priorité de son parti.

L'élue de la CAQ avait fait de la crise du logement son principal cheval de bataille lors de la campagne électorale, l'automne dernier. Il faut rapidement que les constructions se fassent , avait-elle affirmé.

Or, le budget déposé mardi par le gouvernement ne reflète pas ce désir, selon de nombreux maires et intervenants du milieu communautaire.

Les logements à louer se font rares dans plusieurs villes du Québec. (Photo d'archives) Le 29 septembre 2022 2022/09/29 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Québec prévoit un milliard de dollars sur six ans pour les logements sociaux et abordables. De ce montant, 650 millions seront alloués à la construction de 1500 nouveaux logements abordables, dont 500 unités en collaboration avec le secteur privé.

C'est insuffisant , a déploré le coordonnateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent, Alexandre Cadieux, sur les ondes de Même fréquence. Selon lui, il manquerait environ 400 logements sociaux, seulement à Rimouski.

La demande est telle que le nombre d'appels à l'aide que reçoit son organisme a triplé, voire même quadruplé au cours des derniers mois par rapport aux années précédentes, ajoute-t-il.

« Il y a le nombre d’appels, et [...] la détresse, la situation de stress et de misère dans laquelle les gens se trouvent en ce moment, c’est du jamais vu. » — Une citation de Alexandre Cadieux, coordonnateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent

Un projet bientôt mis en branle

En entrevue à Info-réveil, la ministre Blanchette-Vézina a souligné que le projet de Serviloge, qui prévoit la création d'au moins 47 logements sociaux à Rimouski, a fait son entrée au Programme québécois des infrastructures (PQI). C’est un projet important qui a été mis au PQI suite aux démarches qu’on a faites , a-t-elle affirmé.

Une annonce en ce sens doit d'ailleurs être faite au cours des prochaines semaines, a pour sa part précisé le maire de Rimouski, Guy Caron.

Des logements sociaux doivent voir le jour au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Elle a également défendu les sommes investies par son gouvernement pour le logement, en indiquant que le contexte est difficile et qu'il est important non seulement d'investir, mais de s'assurer que les projets annoncés se concrétisent.

Il faut aussi tenir compte d’un contexte où on peut bien annoncer des constructions, mais la réalité, avec AccèsLogis et d’autres programmes, c’est que ça prenait sept ans avant que ça se réalise , souligne-t-elle.

« Là, l’objectif c’est de construire rapidement en fonction aussi de la pénurie de main-d'œuvre et des contraintes liées au marché que nous avons. » — Une citation de Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et des Forêts

En attendant, de nombreuses personnes en situation précaire peinent à trouver un toit, déplore Michel Dubé, d'Action populaire Rimouski-Neigette.

Il y a présence d’itinérants visibles, des gens qui dorment dans des buanderies, beaucoup de personnes sans domicile fixe qui dorment chez des amis, c’est vraiment inquiétant , dit-il.

Je côtoie la misère au quotidien et c’est une misère qui augmente avec les années , ajoute-t-il.

De son côté, Maïté Blanchette-Vézina invite les citoyens à ne pas baisser les bras et les organismes à proposer des solutions.

Les projets que vous avez, soumettez-les moi, on va voir comment on peut les soutenir. Il y a une part qui revient à la ville également si on souhaite que les projets se fassent, notamment en matière d’urbanisme et d’émission de permis, pour le bout où on peut aller chercher des sommes, je serai en accompagnement avec mon équipe de comté , assure-t-elle.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay et Xavier Lacroix