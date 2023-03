Coup de pouce pour les créateurs de courts métrages

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en a fait l’annonce mercredi dans son discours lors de l’ouverture de la 27e édition du festival REGARD.

L’enveloppe disponible est de 100 000 $ et sera distribuée en 2023.

Le Bureau du cinéma de Saguenay, qui est géré par l’ancienne directrice générale du festival REGARD Marie-Élaine Riou, sera responsable de ce fonds.

C’est un programme qui finance aussi le développement et c’est souvent ça qui manque pour commencer des projets, c’est-à-dire mettre du temps sur l’écriture, la planification et le développement de projet , précise Mme Riou.

Les artisans régionaux pourraient bénéficier d’une somme pouvant aller jusqu’à 25 000 $ pour une production réalisée à Saguenay.

Les appels de projets se feront dès le premier avril. Il s’agit d’une première initiative du genre en région.

« Pour avoir vu le nombre de courts métrages soumis au festival REGARD pendant plusieurs années, je sais que la demande est là et tant mieux si ça en fait émerger d’autres! » — Une citation de Marie-Élaine Riou, coordonnatrice du Bureau du cinéma de Saguenay

Marie-Élaine Riou estime que le bassin de créateurs pourra s'élargir en région grâce à cette nouvelle aide financière.

En région, parfois on s’arrête parce qu’on n’a pas les moyens et qu’on arrive difficilement au financement de la SODEC ou de Téléfilm, alors l’idée c’est de rendre ça plus accessible justement , soutient-elle.

Un deuxième appel de projets aura lieu l’automne prochain. Si cette aide financière porte ses fruits, le Fonds pour le cinéma du court pourrait être reconduit dans les années ultérieures.