Incendie dans le Vieux-Montréal : une deuxième grue pour aider les secouristes

La grue est arrivée ce matin sur les lieux du sinistre, à l'intersection de la rue du Port et de la place d'Youville, ont annoncé les autorités lors de leur point de presse quotidien.

Cette grue va nous permettre d’avancer un petit peu plus rapidement , a expliqué le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault.

« Tout le travail réalisé hier s’est réalisé manuellement, petit peu, par petit peu. Petite pièce, par petite pièce, pour s’assurer que tous les éléments étaient préservés et tout ça a été fait par notre équipe de sauvetage. » — Une citation de Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal

Malgré les défis et les contraintes rencontrés lors des recherches, les équipes sur le terrain restent motivées, a assuré le responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), David Shane.

Martin Guilbault, le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (à gauche) et David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Ce qui nous anime, c’est vraiment d’alléger l’angoisse et la douleur qui est ressentie par les familles. Nous sommes tous et toutes engagés jusqu’au bout , a déclaré M. Shane.

Les autorités ont extirpé quatre des sept victimes présumées jusqu'à maintenant.

Quatre priorités

Nous concentrons toujours nos efforts à la recherche de victimes selon les zones qui sont ciblées par les enquêteurs du SPVM , a dit M. Guilbault.

Le chef de division du SIM a aussi souligné les quatre priorités des équipes de pompiers et de policiers dépêchées dans la zone du sinistre, soit; la sécurité du personnel, la recherche de victimes, la détermination de la cause et des circonstances de l’incendie, puis la protection du patrimoine.

Ces objectifs orientent le travail sur le terrain en ordre d’importance , a expliqué le chef des pompiers.

Quand on est confronté à une prise de décision sur le terrain, c’est dans cet ordre-là qu’on prend les priorités, et pas dans l’ordre inverse , a renchéri M. Shane.

Cette manière de hiérarchiser les priorités n’empêchera pas les autorités de recueillir des indices sur la cause de l’incendie au fur et à mesure que les recherches des victimes se déroulent, a précisé le porte-parole du SPVM .

Par ailleurs, les équipes sur le terrain restent ouvertes à la possibilité qu'il y ait d'autres victimes dans les décombres, a indiqué M. Shane.