Tim Houston confirme que les infirmières en congé maternité recevront leur prime

Dans le cas des personnes en congé de maternité, elles sont éligibles à la prime, c'est sûr , a dit Tim Houston lors de la période des questions mercredi.

Cette précision survient deux jours après que le gouvernement provincial ait annoncé le plan de primes pour les infirmières et autres travailleurs de la santé en guise de merci à ceux qui ont travaillé au cours de la dernière année.

Le programme de prime prévoit un autre 10 000 $ aux infirmières qui promettent de continuer à travailler jusqu'en 2026. Une prime de 10 000 $ est aussi disponible pour les infirmières qui ont quitté le système public et qui acceptent et sont sélectionnées pour revenir avec un contrat de retour de service d'un an signé avant le 31 mars 2023.

Tim Houston dit que le programme était en conception depuis un certain temps , mais qu’il allait continuer de clarifier ce qui est et ce qui n'est pas inclus.

« Une politique comme celle-là n'est jamais parfaite au départ, mais c'est un progrès! » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le manque de détails a mené à de la confusion et à de la frustration pour certaines infirmières, surtout celles en congé maternité comme Heather Clancy, qui travaille comme infirmière au service des urgences de l'infirmerie d'Halifax.

Elle rapporte que le syndicat disait au départ que celles qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année 2022-2023 n'étaient pas admissibles. Le problème c'est qu'elle est partie en avril 2022 et compte revenir en avril 2023.

Le fait que le moment de la naissance de mon bébé m'exclue des avantages ou des primes que d'autres personnes recevront vous fait vraiment vous sentir sous-évalué et sous-estimé en tant qu'infirmière , dit-elle. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, pour être honnête.

Les détails flous de cette prime ont frustré certaines infirmières. Photo : getty images/istockphoto

Rachel Alexander, qui travaille aussi comme infirmière à l'infirmerie d'Halifax et qui elle aussi est en congé de maternité, dit que toute la confusion initiale sur l'admissibilité a été frustrante.

Je n'ai certainement pas été impressionnée ,dit-elle. Tim Houston, vous dites à toutes ces femmes qui ont travaillé dans le domaine de la santé et qui ont abandonné leur corps, leur dos, leur esprit et qui ont pris soin de leurs bébés pendant un an, durant les trois ans de pandémie que nous ne sommes pas admissibles, c'est absurde.

À son avis, les informations sur les règles d'admissibilité sont vagues depuis le départ.

Tim Houston dit que ce n’était pas son intention.

Nous voulons que les travailleurs de la santé sachent qu'ils sont respectés, qu'ils sont valorisés et que les choses s'améliorent malgré ce que vous pourriez entendre , dit-il. Parfois, vous n'arrivez pas à un programme parfait. Nous cherchons à clarifier certaines des inclusions et nous continuerons à regarder ça.

La chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Claudia Chender (à gauche), et le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill (à droite), s'entendent pour dire que les progressistes-conservateurs sont allés un peu vite dans l’élaboration de cette prime d'encouragement. Photo : Radio-Canada

Le chef libéral Zach Churchill dit qu'il avait entendu des infirmières en congé de maladie pour des blessures et des maladies graves qui croyaient ne pas être admissibles à la prime. À son avis la création de l'incitatif a été précipitée.

Je pense que c'est un gouvernement très réactif, qui précipite beaucoup de décisions et je pense que cette décision a été précipitée , dit-il.

Il croit que la prime devrait être disponible pour toutes les infirmières et la chef du NPD, Claudia Chender, est tout à fait d’accord avec lui.

Elle rapporte qu'elle a entendu parler d'infirmières à qui on avait dit qu'elles ne recevraient pas la prime pour toute sorte de raisons, que ce soit à cause d’un congé de maternité ou parce que vous êtes une employée permanente, mais pas à temps plein.