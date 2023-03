Présence record au forum citoyen Ma Ville Ma Voix à Baie-Comeau

Environ 170 résidents de Baie-Comeau ont participé mercredi soir au forum citoyen Ma Ville Ma Voix. Ils ont discuté des quatre projets retenus dans le cadre de la Politique de développement durable de leur ville : des serres chauffées par des ordinateurs, la construction d'un complexe sportif, l'amélioration de l'accès aux plans d'eau et la bonification du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

La démarche citoyenne, qui a débuté l’automne dernier, en est rendue à son point culminant, selon la responsable des communications pour la firme de consultants MU Conseils, Ève Furguson. « C’est un gros brainstorm. Il va falloir faire atterrir les belles idées qui [ont été] entendues », explique-t-elle.

L’un des projets en question a été déposé par le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale. Il souhaite la création d'une serre maraîchère à la chaleur générée par des serveurs, pour la faire fonctionner à l’année.

L’Association des chasseurs et pêcheurs de Manic-Outardes aimerait pour sa part voir émerger une station de location d’embarcations aux abords de la rivière Amédée. À l’embouchure de la rivière, au Parc Nature Pointe-au-Outardes, un troisième projet propose d’ériger un bâtiment d'accueil et un centre d’interprétation sur l’aire marine protégée de Manicouagan.

Les jeunes de Baie-Comeau n’étaient pas en reste : ils ont été très actifs à discuter d’accès aux sports en ville, qu’ils voudraient réunir dans un même complexe multisport. Il faut dire que des initiatives déposées initialement sur la plateforme web de Ma Ville Ma Voix, 40 % ont été proposées par des jeunes de moins de 25 ans.

Mathieu Pineault et Eve Ferguson ont convié un nombre record de participants au forum citoyen Ma Voix Ma Ville à bonifier quatre projets pour Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Les projets retenus au bout du processus dont fait partie le forum citoyen Ma Ville Ma Voix pourraient être financés par le Fonds aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

Avec 170 convives réunis au Manoir de Baie-Comeau, il s’agissait d’un record de participation pour cette douzième année du forum selon la Ville de Baie-Comeau. Le directeur aux communications et au tourisme à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, affirme que la démarche est de plus en plus connue dans la communauté , ce qui explique leur grand nombre mercredi soir, entre autres.

Avec les informations de Camille Lacroix