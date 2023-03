Un cimetière provoque l’ire des familles en interdisant le dépôt d’objets sur les tombes

Les résidents critiquent le manque de consultation publique de la part des autorités. Les nouvelles règles, entrées en vigueur la semaine dernière, avaient été approuvées par le conseil municipal de Vernon en 2019.

Les souvenirs ou objets d'affection, comme les médailles de guerre, les photos encadrées ou les objets religieux, sont bannis des pierres tombales.

Seules les fleurs coupées au printemps et en été peuvent décorer les sépultures. Pour ce qu’il s’agit des fleurs artificielles, les plantes en pot et les couronnes, celles-ci sont autorisées en automne et en hiver.

Toutefois, il est permis aux membres de la famille du défunt de placer des objets commémoratifs de toute nature sur les lieux de sépulture de leurs proches pendant une période d'une semaine après l'inhumation.

Selon la Ville de Vernon, les nouvelles règles s'alignent aux pratiques d'exploitation des cimetières à travers le Canada et ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité du public et des gardiens de cimetière, ainsi que les opérations d'entretien et les impacts environnementaux.

Les gens sont très blessés

Plus de 1300 personnes ont signé une pétition en ligne contre la nouvelle réglementation, appelant la Ville à organiser un processus de consultation publique sur la question.

Les gens sont très blessés. Ils ont des générations de famille là-bas , a déclaré Joe Langlois, un résident de Vernon, qui a lancé la pétition.

« Beaucoup de gens ont laissé des fleurs artificielles et aussi des ours en peluche et d'autres objets commémoratifs comme des médailles de guerre ou des objets religieux comme des chapelets et des crucifix. Et ils sont tous partis. Les gens sont très bouleversés. » — Une citation de Joe Langlois, instigateur d'une pétition

Ce pot de fleurs avec des dessins n'a plus droit de cité au cimetière Pleasant Valley. Photo : Laura Champigny

Depuis l’été dernier, les autorités municipales annoncent cette nouvelle politique. La semaine dernière, le personnel du cimetière a retiré tous les objets commémoratifs des tombes. Ces derniers sont conservés par la Ville qui accorde aux résidents jusqu’à la mi-avril pour les récupérer.

Une résidente de Vernon, Laura Champigny, qui a visité le cimetière quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, a été découragée par le changement : Cela a toujours été un endroit si spécial pour nous. Cela a commencé quand j'avais cinq ans et mon pèrous emmenait toutes les semaines au cimetière pour prendre soin de la pierre de mon grand-père.

« Normalement, il y a une belle mer de couleurs avec des souvenirs personnels symbolisant ce qui avait du sens pour chaque personne. Tout a été dépouillé. » — Une citation de Laura Champigny, résidente de Vernon

Un panneau rappelle les nouvelles règles du cimetière Pleasant Valley. Photo : Kelly Ackeral

Des changements pour l'efficacité, selon le maire

Dans une entrevue accordée à CBC , le maire de Vernon, Victor Cumming, a exprimé sa compassion pour les résidents. Ces changements étaient nécessaires, se défend-il, et importants pour que les opérations du cimetière se déroulent efficacement.

« Certains [de ces objets] se décomposent, d'autres se brisent. C'est donc un travail important. Il requiert une certaine concentration et préoccupation pour ceux qui travaillent dans le cimetière. » — Une citation de Victor Cumming, maire de Vernon

Le maire, qui assure ne pas avoir reçu la pétition, encourage ses concitoyens à communiquer leurs préoccupations au conseil municipal.

Avec les informations de Brady Strachan