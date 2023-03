Le budget de Winnipeg adopté malgré l’opposition du conseiller municipal de Saint-Boniface

Le budget de 1,3 milliard de dollars de la Ville de Winnipeg a été adopté mercredi à après des votes de 14 contre 2 par des conseillers municipaux. Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard a voté contre les budgets d’immobilisation et de fonctionnement, inquiet pour le financement des services communautaires.

Le budget prévoit 567 millions de dollars pour des projets d’immobilisation, incluant une étude de rentabilité sur l’élargissement du boulevard Kenaston et l'extension du sentier Chief Peguis. Le coût total de ces deux projets devrait pourrait atteindre un milliard de dollars.

Ce sont ces priorités routières qui ont provoqué l’opposition de Mathieu Allard.

Ce budget prévoit que nous devrions dépenser 2,8 millions de dollars pour imaginer un projet routier d’un milliard de dollars… c’est beaucoup d’argent , a-t-il déclaré avant le vote du budget.

Mathieu Allard a présenté une motion appelant à un certain nombre de modifications du budget.

Il a déclaré qu’il soutiendrait le budget seulement si le conseil approuvait une subvention de 200 000 dollars au groupe d’aide aux sans-abri St Boniface Street Links, conformément à leurs besoins déjà exprimés. Cette proposition n’a cependant pas été adoptée.

Mathieu Allard est le seul conseiller à avoir voté contre les deux budgets.

Le conseiller municipal d'Elmwood-East Kildonan, Jason Schreyer, a, quant à lui, voté contre le budget d’immobilisation, le justifiant par l’augmentation des coûts de construction alors que le conseiller de Mynarski, Ross Eadie, a voté contre le budget de fonctionnement qui, selon lui, n’a pas été suffisamment financé.

Pas assez pour les bibliothèques

Les conseillers municipaux ont aussi entendu des inquiétudes exprimées par les membres de la communauté, surtout en ce qui concerne le manque de financement des services tels que les bibliothèques.

Des représentants du groupe Fearless R2W, un groupe qui assure la sécurité dans les espaces publics, ont prévenu qu’il restait peu d'argent dans les caisses de la Ville pour maintenir les deux hôtes de sécurité dans la Bibliothèque du Millénaire, dont le poste pourrait disparaître en juin si rien ne change.

Le président du Comité des services communautaires, John Orlikow, et le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, ont tous les deux déclaré qu’il serait possible d’ajouter un financement pour les hôtes de sécurité plus tard dans l’année.

La Ville de Winnipeg attend un rapport sur la sécurité à la Bibliothèque du Millénaire après qu'une agression mortelle à l’arme blanche est survenue l’an dernier.

Lors de ce premier budget depuis son entrée en fonction, Scott Gillingham s’est montré satisfait du soutien qui lui a été apporté. Le travail le plus dur, le plus difficile, sera celui du budget pluriannuel pour les années 2024 à 2027. Très bientôt, ce travail commencera sérieusement pour élaborer le prochain budget pluriannuel , a-t-il tenu à nuancer.

Avec les informations de Cameron MacLean