Un forum célèbre le français en dehors des salles de classe

Isabel Gonzalez, âgée de 17 ans, a commencé à explorer son intérêt pour la langue française dès sa première année de secondaire

L'élève de l'École secondaire Our Lady of the Rockies dans le sud de Calgary considère le français comme une porte qui s'ouvre sur une infinité d'opportunités.

C'est l'environnement parfait pour rencontrer d'autres personnes qui parlent le français, qui aiment la langue, qui sont des [élèves], et qui, peut-être, ont les mêmes motivations dans la vie que moi , à lancé Isabel Gonzalez.

Environ 250 élèves participent chaque jour à l'édition de Calgary du forum qui se tient sur le campus de l'église First Alliance de Deerfoot. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La jeune fille s'estime chanceuse de parler trois langues, soit l'espagnol et les deux langues officielles.

Le français est une langue très belle et très importante à répandre autour du Canada [...] , note-t-elle. C'est très important que, comme Canadiens, nous [protégeons] cette identité ensemble pour le promouvoir toujours.

Par ailleurs, les forums organisés par Le français pour l’avenir se font à l'échelle du pays et réunissent des élèves de la 9e à la 12e année de français langue seconde et français langue maternelle.

Ces événements gratuits sont organisés dans plus de 15 villes. L'événement à Calgary se déroule sur le campus Deerfoot de l'église First Alliance.

Les élèves ont participé à des ateliers et à des événements animés en français afin de leur montrer que la langue peut être appréciée en dehors de l'école. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L’agente de programme avec l’organisme Le français pour l’avenir, Josée Bolduc, observe une excitation palpable parmi les quelque 250 jeunes présents au forum de mercredi.

Dans les situations minoritaires comme à Calgary et en Alberta [...] on peut souvent avoir un sentiment d'isolation, considère-t-elle. Alors, regrouper les jeunes pour qu'ils réalisent qu'il y a d'autres jeunes comme eux qui parlent français, c'est quelque chose qui est énorme pour eux.

L’agente de programme avec l’organisme, Josée Bolduc, souligne que Le français pour l'avenir cherche continuellement à étendre son travail afin d'offrir des forums aux élèves de toutes les régions du Canada. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

« Cela leur donne l'impression qu'ils ne sont pas seuls. » — Une citation de Josée Bolduc, agente de programme avec l’organisme Le français pour l’avenir

Arie Cooper est une élève de la 11e année à l’École secondaire Foothills Composite et ambassadrice avec l’organisation de promotion du français.

J'aimerais apprendre toutes les langues, lance-t-elle. Je suis trilingue et je vais étudier la linguistique à l’université.

Arie Cooper est une élève de la 11e année à l’École secondaire Foothills Composite et ambassadrice avec Le français pour l'avenir. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En tant qu'ambassadrice, Arie Cooper est chargée de réaliser des projets de promotion de la langue française dans sa communauté d'Okotoks.

Bien que ses parents ne parlent pas français, elle profite de toutes les occasions qui se présentent pour pratiquer le français avec des amis et dans des environnements tels que celui créé au forum.

Je pense que c’est vraiment important [de promouvoir la langue française] parce qu’on a deux langues officielles , dit Arie Cooper.

Angelina Lambrinoudis, élève à l’École secondaire Our Lady of the Rockies, fait écho des sentiments exprimés par ses camarades.

Angelina Lambrinoudis (gauche) et Isabel Gonzalez (droite) sont des élèves à l'École secondaire Our Lady of the Rockies dans le sud de Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

[Le français] fait maintenant partie de moi , souligne l’élève en secondaire cinq. Le français est dans mon esprit maintenant, et je veux garder cette partie de moi, car c'est une grande partie de ma vie.

Après avoir étudié le français pendant près de 13 ans, Angelina Lambrinoudis dit que son expérience la motive à encourager les autres à faire de même.