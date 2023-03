Un total de 185 films, dont plusieurs en première mondiale, seront présentés lors des 32 programmes en salle prévus jusqu’à dimanche.

Plusieurs personnalités de la communauté artistique québécoise seront présentes pour l’événement.

Les cinéastes Namaï Kham Po, Maxime Giroux et Sébastien Pilote ainsi que l'actrice Sophie Desmarais ont assisté au lancement de REGARD. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Justine Valtier, qui en est à une première édition comme directrice générale, invite aussi la population à assister aux différentes activités et rencontres qui sont regroupés au Cégep de Chicoutimi.

On a bien évidemment nos 5 à 7 qui reviennent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'on appelle l'expérience du festival et puis toutes nos activités du marché qui sont accessibles pour le public. Toute personne qui vont avoir un intérêt de pouvoir connaître davantage, par exemple, Francis Leclerc ou Philippe Falardeau et Martin Léon. Donc on a différents invités qui viennent et vraiment il y en a pour tous les goûts , avait-elle dit lors d’une entrevue accordée en avant-midi.

En soirée, elle a d’ailleurs pris part à l’activité de lancement. Justine Valtier était bien fière de dire que le festival reçoit un nombre record de participants de l’étranger.

C'est assez incroyable ce que cette année, on a plus de 430 invités donc qui viennent un petit peu partout un peu partout dans le monde. En fait, c'est la première année qu'on a invité autant de personnes de l'international et des nouvelles personnes, donc c'est là où on s'aperçoit que oui, le festival rayonne effectivement , a-t-elle mentionné en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le festival REGARD s'ouvrait par un 5 à 7 au Cégep de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Elle était accompagnée de la porte-parole cette année, la comédienne Florence Longpré, qui a mentionné que son niveau d’excitation d’être là, sur une échelle de 1 à 10, se trouvait à rien de moins que 14!

Ce que j'aime, c'est souvent l'ambiance de certains films. C'est comme si c'est un saut dans dans le temps, dans une idée, dans une ambiance. Justement, c'est ça, je trouve, qui est différent de tout dans le court métrage, c'est que tu t'immerges dans une idée, dans l'univers de quelqu'un puis c'est c'est tellement agréable à regarder. Je trouve qu'on n’en regarde pas assez. Le long métrage a plus la cote, mais voir une série de courts métrages, c'est tellement intéressant. Puis s'il y en a que tu n'aimes pas, bien ce n'est pas long, c'est ça qui est agréable aussi , a-t-elle commentée.

Le populaire cabaret festif est de retour pour la première fois depuis la pandémie. Il se déroule en fin de soirée au Montagnais.

Jeudi, des activités auront lieu dans pas moins de six lieux.

Une plate-forme de visionnement comprenant l’ensemble de la programmation sera disponible à partir de la semaine prochaine sur le site du festival.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre et Julie Larouche