Le Collège Stanislas met à la porte un enseignant accusé de crimes sexuels

L’homme de 48 ans, qui aurait fait sept jeunes victimes entre 2019 et 2022, n’est plus à l’emploi du Collège , a indiqué un communiqué de l’établissement scolaire situé dans l'arrondissement d'Outremont, précisant que les antécédents judiciaires de tous les membres du personnel sont vérifiés .

Le Collège, qui se dit ébranlé par la nature des comportements de M. Gagné, avait annoncé mardi la suspension de l’enseignant.

« Nous tenons à réaffirmer notre engagement à garantir un environnement d’étude et de travail sain et sécuritaire, exempt de toute forme de harcèlement et de violences, de quelque nature que ce soit. »