La Fonderie Horne inaugure un bureau permanent d’information

Deux employés sont présents en semaine pour accueillir les citoyens, les écouter et répondre à leurs questions sur les opérations de la Fonderie Horne, comme le projet AERIS, dont l’objectif est de réduire les émissions de produits polluants dans l’air.

Les locaux du nouveau bureau de relations avec la Fonderie Horne, situés au 46, 7e Rue à Rouyn-Noranda, sont ouverts depuis lundi. Il ne s’agit pas d’une première, puisqu’un tel bureau avait vu le jour en septembre dernier, au début de la période de consultation citoyenne. Ce bureau était toutefois établi dans un local temporaire.

Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne, ne peut encore affirmer si ces initiatives permettent à l’entreprise de se rapprocher des citoyens, comme elle le souhaite.

Nous avons reçu des gens au bureau. Est-ce que cela a permis de rétablir le lien? Je ne peux pas [le] dire pour le moment. Par contre, c’est sûr que cela n'a pas dû nuire au rétablissement du lien avec la communauté.

Pas la zone tampon

Mme Caouette reconnaît que les citoyens qui fréquentent le bureau d’information ressentent toutes sortes d'émotions.

Les gens vont parfois être en colère, parfois tristes, mentionne-t-elle. Tout dépend de la raison pour laquelle ils viennent nous voir. Nous en avons reçu, un peu, qui sont venus ventiler. On pourrait le dire de cette façon-là. Par contre, nous demeurons présents pour être à l’écoute et essayer de répondre à leurs questions et leurs préoccupations.

Les citoyens seront redirigés vers les services compétents si les employés attitrés au bureau d’information sont incapables de répondre à leurs questions. Des dossiers, comme celui de la zone tampon, pourraient entrer dans cette catégorie, selon Cindy Caouette.

Beaucoup de gens cherchaient des informations sur la zone tampon [depuis l’ouverture du bureau]. Comme nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre de ce projet-là, nous avons pu leur donner de l’information pour les renvoyer vers la Ville et le gouvernement , indique-t-elle.

Pour instaurer un dialogue ouvert

La Fonderie Horne espère que son bureau permanent lui permettra d’améliorer sa présence dans la communauté et de contribuer à instaurer un dialogue ouvert avec la population, souligne-t-on dans un communiqué.

Plusieurs personnalités publiques, comme la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, et le conseiller municipal du Vieux-Noranda, Réal Beauchamp, étaient présents à l’inauguration du bureau de relations de la Fonderie Horne.