Un premier livre pour Josée Thibeault

Quand on travaille dans les arts vivants, c’est très éphémère, donc d’avoir quelque chose qui reste et de laisser une trace, c’est quand même quelque chose de spécial , confie l’autrice Josée Thibeault.

Dans l'œuvre La fille du facteur, elle dresse un portrait de son père, un facteur de métier. Avec sa plume poétique, elle met d’abord en image les coïncidences entre des membres de sa famille qui ont tous travaillé d'une façon ou d'une autre avec le bois ou ses dérivés. Elle donne en exemple son père, qui livrait des lettres et elle-même qui couche sur papier ses nombreuses idées.

Entrevue avec Josée Thibeault sur la publication de La fille du facteur ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La croisée Entrevue avec Josée Thibeault sur la publication de La fille du facteur. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Le récit nous fait voyager entre Banff, Edmonton, Trois-Rivières et Montréal. Josée Thibeault retrace des parcelles de son passé et de son présent. Elle raconte son arrivée dans l’Ouest et son désir de trouver sa voie en tant que femme. Il y a toujours ce petit sentiment de culpabilité. Pourquoi avoir quitté notre famille ? Pourquoi être partie si loin pour se retrouver soi-même ? , confie-t-elle.

Le livre La fille du facteur est disponible en librairie. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Au fil du récit, Josée Thibeault confie avec vulnérabilité sa remise en question majeure qui lui a valu un retour éphémère au Québec, 18 ans après son arrivée dans la capitale albertaine. Un moment de sa vie qui l’a marqué à tout jamais en raison de la maladie de son père.

À lire aussi : Josée Thibeault nous ouvre son bocal créatif

Transposer le théâtre sur papier

Avec une façon d’écrire fragmentée, Josée Thibeault confie que plusieurs de ses textes ont été écrits il y a très longtemps et que d’autres sont plus récents. On a besoin d’avoir un peu oublié ce qui s’est passé pour se le remémorer et ensuite en faire quelque chose d’artistique ou de créatif , dit-elle.

« Il y a du spoken word, de la poésie, des monologues et des parties plus théâtrales. » — Une citation de Josée Thibeault, autrice

Selon l’artiste originaire de Trois-Rivières, l’expérience de lire le livre n’est pas la même que celle de l'avoir vu au théâtre. Chacun va créer son univers, son imaginaire, sa voix de la fille du facteur qui vous parle , soulève-t-elle installée dans cuisine ensoleillée, l’espace où sa créativité bat son plein.

« Je pense que le texte peut très bien vivre sur la page sans la mise en scène. » — Une citation de Josée Thibeault

Est-ce qu'il y aura une suite à La fille du facteur? Josée Thibeault répond que son premier livre représente la première partie d’une trilogie.