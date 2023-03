L’auteur des cinq saisons de la série Léo admet avoir appris beaucoup de choses en animant des galas ComédiHa!, ce qui le rend d’autant plus confiant et solide devant le projet que représente une nouvelle tournée.

On a connu Fabien Cloutier par le chemin du théâtre avec le monologue Scotstown (2008) et sa suite, Cranbourne (2011). On a aussi découvert sa plume avec Billy ( Les jours de hurlement ), et Pour réussir un poulet.

En 2016, il livrait avec aplomb un premier one-man-show, Assume. En 2023, il tente d’insuffler une prise de conscience différente dans Délicat. Partant de la prémisse que l’on peut tout dire si on y met un peu de délicatesse, il se place dans la position de celui qui se remet en question.

J’ai l’impression que mon premier spectacle culpabilisait un peu plus le public, indique-t-il. J’ai eu envie de me mettre dans la position de celui qui a tort. L’ironie marquée et le second degré de sa nouvelle proposition pourrait amener le public à se demander si Fabien Cloutier nous raconte le véritable fond de sa pensée… ou non!

Luc Boucher, Julien Corriveau et Leticia Hamaoui sont ses complices de création pour cette seconde aventure humoristique en carrière. Il souligne que c’est un projet qui lui permet de grandir un peu plus comme artiste, mais surtout, de le faire différemment.

J’avais beau avoir deux solos de théâtre dans le corps, il y a quelque chose qu'on peut faire passer autrement [avec l’humour]. Je l'ai appris avec mon premier show. Avec le deuxième, je ne suis pas plus sage, mais plus mûr , promet-il.

Récipiendaire d’un premier Olivier au gala de dimanche dernier pour une chronique entendue à Puisqu’il faut se lever sur les ondes de Cogeco, Fabien Cloutier est heureux d’occuper la position de celui qui fait sourire, alors que tout le monde s’indigne .

Mon rôle, c'est que j'arrive à la fin de la semaine dans une émission d'affaires publiques et j'envoie les gens vers la fin de semaine , conclut-il.

La tournée de Fabien Cloutier se poursuivra partout au Québec. Les détails et les billets sont disponibles sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.