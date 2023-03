Ratés du déneigement : la Ville tiendra un plénier d’ici l’été

On promet [de le faire] avant le dernier conseil, le 5 juillet , a annoncé le maire Bruno Marchand juste avant de s’envoler vers la Scandinavie.

Quelques heures plus tôt, le conseil municipal avait pourtant rejeté une proposition du conseiller Stevens Mélançon, qui souhaitait que la Ville fasse un bilan des opérations de déneigement au cours de l’hiver dernier. Le conseil exécutif voulait que l’exercice ait plutôt lieu avant l’automne. Bruno Marchand a finalement accédé à la demande des oppositions.

Le but ici, ce n'est pas de jouer un jeu avec les règlements, a dit le maire. Battue ou pas battue, la proposition, on va tenir un plénier et on va le tenir avant les vacances d'été des élus. Ce n’est pas possible de le faire avant. Plus on le fait tôt, moins on a d'informations à donner.

Tempête au conseil

La question du déneigement a provoqué une prise de bec en fin de séance du conseil municipal mardi soir. Le conseiller Stevens Mélançon avait soumis l’avis de proposition pour demander la tenue d’un comité plénier afin d’examiner les meilleures pratiques en déneigement. L’élu d’Équipe priorité Québec voulait qu’on puisse se pencher dès que possible sur la question, après un hiver marqué par plusieurs ratés.

Or, le comité exécutif souhaitait amender cette proposition afin qu’on puisse tenir le plénier d’ici l’automne 2023 , puisque les données sur les opérations de l’hiver ne seront pas compilées avant quelques semaines.

Stevens Mélançon n’a pas accepté cet amendement. À l’automne, il sera minuit moins une à son avis.

« Un bilan, c’est à la fin de l’hiver et avant l’automne, avant qu’on donne les contrats, avant qu’on parle aux différents déneigeurs. » — Une citation de Stevens Mélançon

Stevens Mélançon a déposé un avis de proposition lors du conseil municipal du 21 mars. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a balayé cette proposition du revers de la main.

Malheureusement, comme il maintient son avis de proposition dans la proposition intégrale, nous nous devons de refuser et il n’y aura pas de plénier à cet effet , a laissé tomber le conseiller avant de demander le vote, coupant court au débat.

Stevens Melançon a crié au déni de la démocratie . Quant au conseiller Claude Villeneuve, il a déploré l’attitude cavalière et le ton moqueur de Pierre-Luc Lachance.

J’invite le collègue à faire une petite évaluation, parce que s’il était conscient de la manière dont son travail est évalué sur la question du déneigement, j’éviterais de faire le comique , a-t-il lancé lui aussi sur le ton de la moquerie.

C’est un désaveu

Stevens Melançon estime que la décision du maire de revenir sur la décision du conseil municipal était la bonne. Stevens Melançon estime toutefois qu’il s’agit d’un désaveu du maire envers Pierre-Luc Lachance.

Ce qu’il a démontré M. Lachance, hier, c’est qu’il n’a vraiment pas les qualités de leader ni l’attitude pour occuper un tel poste. La façon dont il m’a adressé la parole et m’a répondu, ce n’est pas digne d’un vice-président du comité exécutif responsable du déneigement , croit-il.

Bruno Marchand, lui, a réitéré sa confiance envers Pierre-Luc Lachance, qui l’accompagne d’ailleurs durant sa mission économique.

Bilan 2021-2022

La Ville de Québec a dévoilé son bilan sur ses activités de déneigement pour l'année dernière (2021-2022), mardi.

En ce qui concerne les précipitations de février, mars et avril 2022, elles étaient nettement au-dessus de la normale. La pluie et le verglas ont aussi représenté un défi, avec des quantités importantes en décembre et globalement toute la saison, peut-on lire dans le bilan. 315 mm de précipitations ont été répertoriés.

Ainsi, les dépenses en déneigement ont surpassé les budgets de 10 M de dollars en 2022 (28 M $) par rapport à l'année précédente (18 M $). .