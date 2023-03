Compostage dans les entreprises et institutions : du travail à faire d’ici 2025

Depuis l'année dernière, tous les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent participer à la collecte des matières organiques. Mais le temps presse pour les commerces, les institutions et les industries alors que le gouvernement du Québec veut que ces organisations aient aussi effectué le virage d'ici 2025.

La Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean a reçu une demande de la part d’une centaine d’industries, de commerces et d’institutions.

On a des épiceries, des restaurants, des édifices à bureaux ou des commerces. On va faire la promotion dans les prochains mois pour que d'autres entreprises fassent la demande. On leur donne des recommandations, ensuite la RMR donne jusqu'à huit bacs gratuitement selon le besoin de l'entreprise , a expliqué la directrice des communications de la RMR , Mélanie Simard.

Malgré ce service d'accompagnement, plusieurs hésitent à faire le grand saut.

À l'image du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux de participation au Québec est particulièrement bas pour les secteurs non résidentiels, à 8 %.

Il y a beaucoup de chemin à faire dans une très courte période de temps. Très honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse collectivement au Québec arriver à 100 % de gestion , a exprimé Karel Ménard, directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets.

Les frères Denis et Frédéric Marchand, copropriétaires du restaurant Marchand à Saint-Bruno, sont de fervents adeptes du compostage pour leur entreprise. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Toutefois, pour certains commerçants, le compostage est vu d’un très bon oeil. C’est le cas pour le copropriétaire du restaurant Marchand à Saint-Bruno, Denis Marchand.

Dans sa cuisine, un à deux bacs bruns sont remplis par semaine.

C'est pour faire notre part pour les changements climatiques. Si on peut faire juste gros comme ça, bien c'est ça qu'on peut faire, on le fait , a-t-il souligné.

Par contre, l’homme d’affaires aimerait bien que le tarif demandé pour la collecte soit plus faible. Il est actuellement de 9 $, peu importe à quel point le bac est rempli.

Pour le recyclage, le bac de 1160 litres qu'on a, c'est gratuit quand on le fait vider. Alors si on pouvait faire la même chose avec le compostage, ça serait très très bien vu , a-t-il poursuivi.

La RMR indique qu’elle pourrait étudier une telle suggestion.

Présentement, on est en rédaction de notre plan de gestion des matières résiduelles, on est en révision, ça pourrait être une proposition qui pourrait être apportée par les entreprises , a souligné Mélanie Simard.

D’après un reportage de Laurie Gobeil