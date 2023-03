Les affiches des commerces de Kedgwick devront être en français

Le conseiller municipal Guillaume Deschênes-Thériault a expliqué que la politique municipale est l’ordre de gouvernement où le français est en majorité à Kedgwick. Comme élu, ça fait partie de leur rôle de faire la promotion et d’assurer la protection de la langue de la majorité, indique-t-il.

Le conseiller municipal Guillaume Deschênes-Thériault explique que Kedgwick a voulu être proactif dans la protection de la langue. Photo : Radio-Canada

La municipalité a également tenu compte de la mobilité interprovinciale croissante dans la rédaction de cet arrêté, poursuit le conseiller municipal. Comme de plus en plus de gens de l’extérieur de la région acquièrent un commerce dans la communauté, il est de bon aloi selon lui de leur rappeler la réalité linguistique de Kedgwick et de plusieurs régions dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Les contrevenants s'exposent à des amendes.

Ce n’est pas une situation problématique chez nous, mais en discutant avec d’autres communautés francophones dans le nord, on a vu des endroits à très forte majorité francophone où il est apparu des affiches uniquement en anglais. On a donc voulu être proactif avant que la problématique se présente , a expliqué Guillaume Deschênes-Thériault.

D’après des informations de Karine Godin, au Téléjournal Acadie