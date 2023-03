Après trois démissions, une assemblée générale annuelle (AGA) 2022 houleuse et des critiques sur la gestion de la radio communautaire Envol 91 FM, le rapport réalisé par Laurelle Harris de Equitable Solution Consulting conclut que « les actions du conseil d’administration étaient appropriées, raisonnables dans toutes les circonstances, qu’elles se conforment aux principes de la bonne gouvernance ».

Radio-Canada a obtenu une copie de ce rapport préliminaire, rédigé d'abord en anglais. Sur 25 pages, l’entreprise, qui se base sur des témoignages anonymes réalisés majoritairement en anglais, des enregistrements et des documents, présente douze recommandations et ses observations autour du processus de sélection du directeur général, et des circonstances entourant le départ de trois employés jamais nommés.

Radio-Canada n’a pas pu vérifier, de façon indépendante, les informations contenues dans le rapport.

Début du widget . Passer le widget? Rapport d'analyse des circonstances du départ de certains employés d'Envol 91 FM by Radio-Canada on Scribd Fin du widget . Retour au début du widget?

Cependant, cette enquête fait suite à l’AGA de 2022 au cours de laquelle le nouveau conseil d’administration de la radio communautaire avait été mandaté de lancer une enquête indépendante sur les démissions des animateurs Jean Fontaine et Yan Dallaire et de la journaliste Caroline Touchette.

Sur la question du processus de sélection utilisé par le conseil d’administration, la rédactrice indique qu’elle ne dispose d’aucune preuve laissant entendre que ce processus était injuste ou biaisé d'une quelconque manière.

Les témoins concernés [...] ont affirmé que, sur les cinq candidats qui ont postulé, la directrice générale en poste actuellement était de loin la plus qualifiée comparativement aux autres candidats, y compris la personne qui postulait de l’interne.

Racisme anti-noir au sein de l’organisme

Dans son rapport, Laurelle Harris met en avant un racisme anti-noir au sein de l’organisme. Après avoir retranscrit des échanges verbaux d’anciens employés, sa conclusion est sans appel.

« Outre le fait qu’ils ont agi par intérêt personnel, les trois anciens employés ont fait preuve de préjugés raciaux dans le traitement infligé à la directrice générale, ce qui ressort de l’analyse des preuves documentaires présentées à la rédactrice, complétées par les dépositions des témoins. » — Une citation de Résumé du rapport

La rédactrice du rapport a retenu une définition large du racisme, qui n’inclut pas l’intention de nuire. La discrimination et le préjudice se produisent indépendamment du fait que les individus soient conscients ou non de leurs motivations et de leurs attitudes.

Refus des trois personnes démissionnaires de participer au rapport

Le rapport indique que le 10 janvier 2023, [les personnes démissionnaires] ont répondu par la négative, affirmant que la rédactrice avait un parti pris. Ils ne participeraient pas à condition qu’une personne autre que la rédactrice réalise l’analyse .

Sur ce point, la rédactrice du rapport a nié, de manière argumentée, tout conflit d’intérêts.

Par message, Yan Dallaire souligne qu’il attend des conseils de son avocat avant de faire des commentaires. Pour sa part, Jean Fontaine assure que le rapport est rempli de faussetés , mais qu’il souhaite également parler à son avocat avant de faire tout autre commentaire.

Enfin, mercredi après-midi, Caroline Touchette indiquait par message qu’elle était en train de lire le rapport. [Il] m’a été partagé par un ami puisque la radio ne me l’a pas envoyé directement. Je suis en train de préparer ma réponse à ce rapport. Donc pour le moment présent, je ne peux pas offrir de commentaires.

La présidente actuelle du conseil d’administration de la radio communautaire, Blandine Tona, a confirmé dans une entrevue réalisée mercredi en début d’après-midi qu' après discussion, nous avons décidé d’envoyer à tous les membres, le résumé du rapport pour leur permettre de préparer leurs questions lors de l’assemblée générale [qui se tiendra jeudi soir] et de leur laisser le temps de le digérer .

Une heure sera consacrée à la présentation du rapport lors de l'AGA.

« Venons tous, asseyons-nous et parlons. » — Une citation de Blandine Tona, présidente du conseil d'administration d'Envol 91 FM